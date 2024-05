Slovaquie : des civils récoltent plusieurs millions pour l'Ukraine

De nombreuses personnes dont un écrivain ont participé à une levée de fonds pour aider l'armée ukrainienne à acheter des armes.

En Slovaquie, un groupe de personnes a récolté plus de quatre millions d'euros pour l'Ukraine.

L’initiative baptisée "Munitions pour l'Ukraine" à pour objectif comme son nom l’indique de fournir des armes et des munitions à l'armée ukrainienne.

Le gouvernement slovaque défend une position pro -russe mais les nombreux participants à cette initiative sont en total désaccord avec leurs dirigeants.

Euronews a rencontré la coordinatrice du projet Lucia Štasselová :

"_Dans certaines interviews, notre gouvernement ironise sur notre initiative, en disant que ce n’est presque rien.... Ils sont les dirigeants officiels de ce pays, donc nous les respectons, mais nous vivons dans une démocratie, donc nous prenons cela comme un tout, que le gouvernement n'est pas prêt à aider, mais que les gens qui vivent en Slovaquie veulent aide_r."

L'écrivain slovaque Martin Simečka chimekchka a également participé à la collecte de fonds. D'après lui, les dons sont un excellent moyen pour les civils d'aider réellement.

"Les gens sont contrariés par ce gouvernement et pour eux, c'était un moyen de garder la voix et l'argent et de montrer que nous sommes ici et que nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement et que c'est une façon de le montrer. Au contraire, si le gouvernement est pro-ukrainien, cela n'aurait aucun sens de collecter l'argent du peuple. Même si quelqu'un avait essayé, il n'aurait pas eu autant de succès."

Le ministre slovaque des affaires étrangères Juraj Blanar a déclaré fin mars que la Slovaquie n'enverrait pas d'armes à l'Ukraine car "il n'y a pas de solution militaire à la guerre".

Selon les organisateurs de l'initiative, de nombreux Slovaques pensent que la position pro-russe du gouvernement est une honte, c'est pourquoi ils sont si nombreux à soutenir l'initiative.