Dans quels pays se trouvent les meilleures universités au monde ?

La 21e édition du classement mondial des universités (QS World University Rankings) vient de révéler les meilleures universités au monde.

La liste est une fois de plus dominée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), situé à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis, qui occupe la première place du classement depuis 13 années consécutives.

Les deux universités suivantes sont toutes deux situées au Royaume-Uni : l'Imperial College London, qui est passé de la sixième à la deuxième place, et l'Université d'Oxford, qui occupe la troisième place.

L'université de Harvard a été classée quatrième cette année encore avec un score de 96,8, suivie de près par l'université de Cambridge, qui complète le top 5 avec un score de 96,7.

L'évaluation annuelle de cette année est la plus importante jamais réalisée. Elle inclut plus de 1 500 universités et se fonde sur l'analyse de millions d'articles universitaires et sur les avis d'experts du corps enseignant et des employeurs.

Voici un aperçu des dix meilleures universités de cette année, sur la base de leurs résultats dans les indicateurs du classement.

Si les États-Unis sont le pays le plus représenté cette année, avec 197 établissements classés dont certains parmi les meilleurs, l'Europe est bien représentée avec la moitié des dix premières places, dont la plupart au Royaume-Uni.

À lui seul, le Royaume-Uni compte le deuxième plus grand nombre d'universités dans le classement, et quatre d'entre elles se sont hissées dans les 10 premières places.

Les meilleures universités d'Europe

D'après ce classement, les meilleures universités européennes en 2025 sont l'Imperial College of London (98,5) et l'Université d'Oxford (96,9), qui se classent toutes deux dans le top 3 mondial.

L'université de Cambridge (96,7), l'ETH Zurich (93,9) et l'University College of London (91,6) viennent ensuite parmi les institutions européennes.

Après le Royaume-Uni, c'est la Suisse qui a obtenu le plus grand nombre de places dans le top 10 européen, représentée par l'ETH Zurich, classée septième au niveau mondial, et l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

La France et l'Allemagne se hissent également dans le top 10 du continent, avec respectivement l'Université PSL et l'Université technique de Munich.

Mentions honorables

Au niveau international, après les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est la Chine qui compte le plus grand nombre d'universités figurant sur la liste, avec 71 universités.

Deux universités chinoises, l'université de Pékin et l'université de Tsinghua, figurent dans le top 20, avec des notes respectives de 88,5 et 86,5.

Les universités de Singapour figurent également en bonne place sur la liste, avec l'Université nationale de Singapour (NUS) dans le top 10 et l'Université technologique de Nanyang, Singapour (NTU), classée 14e au niveau mondial.