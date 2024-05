La frappe à Kharkiv fait 16 morts, Zelensky évoque la concentration de troupes russes

Par Serge Duchêne avec AP

La Russie a lancé un barrage de missiles et de drones sur une grande partie de l'Ukraine au cours de la nuit. Les unités de défense aérienne ont intercepté 31 drones et 12 missiles de croisière lancés par la Russie dans les régions de Mykolaïv, Odessa, Dnipro, Zaporijia, Tchernihiv et autres.