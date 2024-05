La Russie poursuit son offensive dans le nord-est de l'Ukraine

Au moins 2 morts après un bombardement dans la région de Donetsk, une frappe aérienne russe sur Kharkiv fait 12 blessés. Londres accuse la Chine d'envoyer une "aide létale" à la Russie pour la guerre en Ukraine.

MISE A JOUR, 10.00 CET

Les troupes russes ont de nouveau frappé Kharkiv dans la matinée du 23 mai. Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré qu'il y avait eu une dizaine d'explosions dans la ville et a exhorté les habitants à rester dans les abris.

Le chef de l'administration régionale, Oleh Synehobov, a écrit sur Telegram qu'au moins cinq frappes avaient touché la ville. M. Sinegubov a également demandé aux habitants de ne pas quitter leurs abris tant que l'alerte aérienne n'était pas annulée.

Deux morts et deux blessés parmi les habitants, après le bombardement du village de Rig, dans la communauté de Pokrovska, dans la région de Donetsk.

Selon le bureau du procureur régional de Donetsk, les Russes ont tiré un missile Iskander sur le village le 21 mai vers 23 heures, touchant une maison privée.

Trois personnes ont été ensevelies sous les décombres, dont un garçon de 10 ans.

Le bâtiment détruit est une ancienne résidence privée. Le garçon de 10 ans blessé par les bombardements russes vivait ici avec ses parents.

Le chef de la police de la région de Donetsk, Ruslan Osypenko, a déclaré qu'à 7 heures du matin, les sauveteurs ont réussi à sortir les corps des parents de l'enfant de sous les décombres.

Le garçon de 10 ans blessé par les tirs d'obus de la nuit a été hospitalisé.

Bombes planantes sur Kharkiv, missiles sur Tchouhouïv

12 personnes ont été blessées à la suite d'une frappe aérienne sur Kharkiv le 22 mai, lorsque les Russes ont lancé deux bombes planantes sur la ville.

L'une d'entre elles a touché une entreprise dans l'ouest de la ville et une femme souffrant d'une réaction de stress aiguë a demandé des soins médicaux.

Une autre munition a explosé au nord de la ville, dans un quartier résidentiel, blessant 11 personnes, endommageant des bâtiments résidentiels et détruisant un café et une station de lavage.

Parmi les blessés se trouvaient des passants et des habitants de l'immeuble endommagé, le conducteur du trolleybus ayant subi les blessures les plus graves.

Les explosions à Kharkiv se sont produites vers 14 heures. L'une des munitions a frappé près du cercle de tramway, un quartier résidentiel du nord de la ville. Il y a des gratte-ciel, des cafés et des magasins dans les environs.

Les forces russes ont également lancé une attaque de missiles sur Tchouhouïv, une ville située à 40 kilomètres de Kharkiv.

Cette attaque matinale a détruit une école maternelle, endommagé 15 tours d'habitation et blessé huit personnes.

Zelensky en attente du sommet de la paix en Suisse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi que le sommet de la paix qui se tiendra en Suisse en juin est l'occasion de rendre à chaque nation sa pleine protection en vertu de la Charte des Nations Unies.

"L'agression russe a tenté de transformer la Charte des Nations Unies en pièce de musée".

"Notre sommet de la paix et la participation des dirigeants mondiaux peuvent restaurer la pleine efficacité de la Charte des Nations Unies et rendre à chaque nation sa pleine protection", a déclaré M. Zelensky dans une allocution vidéo adressée aux citoyens ukrainiens en fin de soirée.

L'Autriche, l'Albanie, le Chili et le Mozambique ont confirmé leur participation au sommet, a ajouté le dirigeant ukrainien.

"Aide létale" chinoise pour l'effort de guerre russe en Ukraine

La Chine envoie une "aide létale" à la Russie pour qu'elle l'utilise dans sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré le ministre britannique de la défense, Grant Shapps, dans des propos contestés par le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan.

M. Shapps a profité d'un discours prononcé lors de la conférence de défense de Londres, mercredi, pour déclarer : "Aujourd'hui, je peux révéler que nous avons la preuve que la Russie et la Chine collaborent à l'élaboration d'équipements de combat destinés à être utilisés en Ukraine".

Dans le cadre de son appel à l'OTAN pour qu'elle se "réveille" et augmente ses dépenses de défense à l'échelle de l'alliance, il a ajouté : "Les services de renseignement de défense américains et britanniques peuvent révéler qu'une aide létale est désormais acheminée de la Chine vers la Russie et l'Ukraine".

M. Sullivan a semblé s'opposer à certains des commentaires de M. Shapps. Il a déclaré que la possibilité que la Chine puisse "fournir directement des armes - une assistance létale - à la Russie" avait été une préoccupation antérieure, mais que "nous n'avons pas vu cela à ce jour".