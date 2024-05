Nouvelle frappe russe sur Kharkiv, supermarché visé, Zelensky traite Poutine de "fou"

Par Serge Duchêne avec AP, Guardian, Meduza

Plus de 200 personnes se trouvaient dans un supermarché de bricolage au moment de bombardement. Washington a annoncé une aide militaire de 253 millions d'euros pour l'Ukraine, tandis que les pays du G7 ont déclaré qu'ils étudieraient les moyens d'utiliser les avoirs russes gelés pour aider Kiev.

La Russie a effectué une frappe aérienne sur un hypermarché de matériaux de construction à Kharkiv, dans le nord-est du pays, alors que plus de 200 personnes s'y trouvaient. Selon les autorités locales, il y aurait des morts, de nombreux blessés et des disparus.

La deuxième ville de l'Ukraine est devenue depuis quelques semaines une cible préférée d'attaques meurtrières des forces russes.

Selon Ihor Terekhov, le maire de la ville, la frappe a visé "dans un quartier dortoir de la ville, dans une zone à forte concentration de bâtiments civils".

Deux bombes planantes ont frappé un supermarché de matériaux de construction et d'articles de bricolage, selon le chef de l'administration régionale de Kharkiv Oleh Synehoubov.

Un incendie s'est déclaré sur place, engloutissant complètement le bâtiment de l'hypermarché "Epitsentr" sur une surface de 10 000 mètres carrés, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky (selon Synehoubov, la surface incendiée est de 15 000 mètres carrés). Selon les autorités ukrainiennes, plus de 200 personnes se trouvaient dans le magasin au moment de la frappe.

Au moins deux personnes ont été tuées et au moins 24 blessées lors de l'attaque de l'hypermarché, a déclaré Synehoubov. Terekhov, quant à lui, parle d' "un grand nombre de disparus et de blessés", tandis qu'une quinzaine d'employés de l'hypermarché de la construction étaient hors de contact. "Apparemment, l'attentat a été perpétré spécifiquement contre le centre commercial, où se trouvaient de nombreuses personnes - c'est du pur terrorisme", a déclaré Ihor Terekhov. "Aucun objet militaire ne se trouvait à côté", s'est indigné Synehoubov. Selon des informations préliminaires, les forces russes ont utilisé des bombes planantes UMPB D-30 lors de cette attaque.

Le président ukrainien, qui a immédiatement réagi via un message vidéo sur YouTube, n'a pas hésité à parler de "folie russe" : "Cette attaque contre Kharkiv est une nouvelle manifestation de la folie russe. Il n'y a pas d'autre façon de la décrire. Seuls des fous comme Poutine sont capables de tuer et de terroriser des gens d'une manière aussi ignoble", a-t-il déclaré.

Message vidéo du président Zelensky (en ukrainien)

Davantage d'aide américaine

Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient fournir une aide militaire supplémentaire de 275 millions de dollars (253 millions d'euros) à l'Ukraine, alors que celle-ci s'efforce de repousser l'offensive de Moscou dans l'est du pays.

Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que cette aide s'inscrivait dans le cadre de nos efforts visant à aider l'Ukraine à repousser l'assaut de la Russie près de Kharkiv.

"L'aide fournie dans le cadre des programmes précédents a déjà été acheminée sur les lignes de front, et nous ferons parvenir cette nouvelle aide aussi rapidement que possible afin que l'armée ukrainienne puisse l'utiliser pour défendre son territoire et protéger le peuple ukrainien", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Les États-Unis et la coalition internationale que nous avons formée continueront à soutenir l'Ukraine dans la défense de sa liberté", a ajouté M. Blinken.

Les systèmes de roquettes d'artillerie à grande mobilité (HIMARS), les munitions et les obus d'artillerie dont l'Ukraine a tant besoin sont inclus dans le paquet, de même que les systèmes antichars Javelin et AT-4, les mines antichars, les véhicules tactiques, les armes de petit calibre et les munitions.

Washington a déjà fourni près de 51 milliards de dollars (47 milliards d'euros) d'aide militaire à l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022.

Le G7 s'intéresse aux avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine

Le G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) étudiera la possibilité d'utiliser les revenus des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine.

Quelque 300 milliards de dollars (276 milliards d'euros) d'actifs russes ont été gelés par le G7 à la suite de l'invasion massive de l'Ukraine par Moscou en 2022.

Des militaires ukrainiens tirent sur les forces russes dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 22/05/24. Iryna Rybakova/AP

"Nous progressons dans nos discussions sur les possibilités d'utiliser les bénéfices extraordinaires provenant des actifs souverains russes immobilisés au profit de l'Ukraine", ont déclaré les chefs financiers du G7 dans un projet de déclaration publié samedi.

L'Europe doit se réarmer : Le ministre polonais des affaires étrangères

Le ministre polonais des affaires étrangères a exhorté l'Europe à renforcer ses défenses.

S'adressant au Guardian, Radosław Sikorski a déclaré qu'un réarmement à long terme du continent était essentiel pour contrecarrer les ambitions impériales de la Russie.

Il a appelé à la création d'une brigade européenne de 5 000 hommes et a déclaré que Varsovie pourrait soutenir un programme européen visant à inciter les Ukrainiens qui ont échappé à l'appel sous les drapeaux à rentrer dans leur pays pour y servir.

Un grand nombre d'Ukrainiens se sont réfugiés en Pologne, mais les mesures visant à renforcer les rangs de l'Ukraine par l'envoi de soldats supplémentaires restent controversées.

Sikorski a déclaré que la Pologne soutenait les frappes ukrainiennes sur des cibles militaires à l'intérieur de la Russie, estimant que l'Occident devrait cesser de limiter ce qu'il dit et fait pour soutenir Kiev.

Plusieurs autres États européens sont plus prudents, craignant que les attaques ukrainiennes sur le territoire russe avec des armes occidentales n'aggravent les tensions et ne risquent d'entraîner l'Europe dans une guerre plus vaste.

M. Sikorski a joué un rôle essentiel dans le retour de la Pologne à la politique étrangère européenne après huit années de règne du parti nationaliste de droite Droit et Justice.