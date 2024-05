Tel-Aviv : manifestation importante contre le gouvernement et pour le retour des otages

Par Serge Duchêne avec AP

Vendredi, l'armée israélienne a déclaré avoir récupéré à Gaza les corps de trois otages tués le 7 octobre, tandis que le tribunal des Nations unies a jugé qu'Israël devait mettre fin à ses opérations militaires à Rafah et permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans l'enclave.

PUBLICITÉ

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv samedi pour protester contre le gouvernement israélien, exigeant davantage d'actions en faveur des otages du Hamas.

Portant les photos de femmes soldats apparues dans une vidéo diffusée en début de semaine et décrivant leur enlèvement, ainsi que des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Arrêtez la guerre", les manifestants ont demandé au gouvernement de parvenir à un accord pour libérer des dizaines d'otages.

Les manifestants ont également demandé la démission du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et exigé de nouvelles élections.

"Après avoir vu la vidéo, nous ne pouvions pas rester chez nous après que le gouvernement a abandonné ces personnes", a déclaré Hilit Sagi, membre du groupe d'activistes "Women Protest for the Return of All Hostages" (Les femmes protestent pour le retour de tous les otages), qui participait à la manifestation.

Les Israéliens sont de plus en plus divisés sur la manière dont le Premier ministre Netanyahou a géré la guerre contre le Hamas après l'attentat meurtrier du 7 octobre, qui a fait environ 1 200 morts et 250 otages.

"En fait, ils ne font pas assez pour que les otages reviennent, que ce soit par la force militaire ou par des accords sur les otages, des négociations, rien n'est fait", a déclaré Snir Dahan, l'oncle de Carmel Gat, qui est toujours en captivité à Gaza.

Corps de trois autres otages récupérés

En début de semaine, les corps de trois otages tués le 7 octobre ont été retrouvés à Gaza, a déclaré l'armée israélienne vendredi, tandis que le tribunal des Nations unies a jugé qu'Israël devait mettre fin à ses opérations militaires à Rafah et permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans l'enclave.

Les corps de Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum et Orion Hernandez Radoux ont été retrouvés et leurs familles ont été informées.

L'armée a déclaré qu'ils avaient été tués le jour de l'attaque à l'intersection de Mefalsim et que leurs corps avaient été emmenés à Gaza.

Cette annonce intervient moins d'une semaine après que l'armée a déclaré avoir retrouvé les corps de trois autres otages israéliens tués le 7 octobre.

Environ la moitié des 250 otages pris par le Hamas et d'autres militants le 7 octobre ont été libérés, la plupart dans le cadre d'échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël lors d'un cessez-le-feu d'une semaine en novembre.

Israël affirme qu'une centaine d'otages sont toujours détenus à Gaza, ainsi que les corps d'une trentaine d'autres.