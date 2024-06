Antony Blinken : "Nous attendons une réponse du Hamas"

Par Euronews avec AP

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken exhorte le Hamas d'accepter la proposition d'un cessez-le-feu en échange de la libération progressive des otages détenus à Gaza.

Antony Blinken s'est exprimé après avoir rencontré à Tel Aviv certains des parents d'otages prisonniers depuis les massacres du 7 octobre.

Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain : "Tout le monde a dit oui, sauf le Hamas. Et si le Hamas ne dit pas oui, c'est clairement de sa responsabilité. Ce serait de sa responsabilité de choisir de poursuivre la guerre et non d'y mettre fin."

C'est la huitième fois qu'Antony Blinken se rend en Israël depuis le début de la guerre.

En dehors du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le secrétaire d'Etat américain a eu notamment des entretiens avec Yaïr Lapid, le chef de l'opposition israélienne, et Benny Gantz, le ministre démissionnaire du cabinet de guerre israélien.