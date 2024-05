4 et 5 mai aux Pays-Bas : Commémorations de la Seconde Guerre Mondiale

Par Euronews avec AFP

Chaque année, les 4 et 5 mai, les Pays-Bas se préparent à célébrer deux événements historiques : le Jour du Souvenir et la Journée de la Libération.

Les Néerlandais rendent hommage ce dimanche aux victimes des conflits armés depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Le roi Willem-Alexander et la reine Máxima ont déposé une couronne de fleurs et respecté deux minutes de silence au Monument national sur la place du Dam à Amsterdam. Selon le Comité National, 2900 personnes ont participé à l'évènement, en plus des 1500 invités.

Des commémorations étroitement surveillées. Les autorités craignaient notamment des débordements liées à des manifestations dénoncant la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Mais aucune perturbation n'a finalement eu lieu, selon les forces de l'ordre.