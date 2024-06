Vladimir Poutine à Pyongyang : première visite d'un chef d'État russe depuis près 24 ans

Par Euronews avec agences

Le président russe effectue une visite d’État en Corée du Nord, à la fin de laquelle un partenariat stratégique pourrait être signé.

PUBLICITÉ

C’est une visite particulièrement scrutée : le Président russe Vladimir Poutine est arrivé ce mardi en Yakoutie, dans l'extrême-est de la Russie, escale essentielle avant se rendre en Corée du Nord pour la première fois en 24 ans.

Une visite qui entend renforcer les liens avec le régime de Kim Jong Un, un soutien désormais incontournable dans la poursuite de l'offensive du Kremlin en Ukraine.

Selon le dirigeant russe, les deux pays ont l’intention de coopérer étroitement pour surmonter les sanctions imposées par les États-Unis. Moscou et PyongYang seraient en conflit direct avec Washington, la Russie à cause de sa guerre en Ukraine et la Corée du Nord à cause de son programme nucléaire.

Le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a ainsi présenté le déplacement du chef de l'État russe comme "un moment fort" pour les deux pays. Iouri Ouchakov a même évoqué la signature d’un "accord de partenariat stratégique global". La visite de Kim Jong-un en Russie il y a neuf mois s'était, elle, en tout cas, officiellement conclue sans accord. Mais en mars, la Russie avait utilisé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la surveillance des violations des sanctions internationales visant la Corée du Nord, un cadeau majeur à Pyongyang.

Cette alliance a suscité des inquiétudes en Occident, notamment en septembre dernier lorsque le dictateur nord-coréen s'est rendu en Extrême-Orient russe pour rencontrer Poutine et visiter plusieurs sites militaires.

Le président russe se rendra dans la foulée, les 19 et 20 juin, au Vietnam, un autre partenaire de la Russie de l'époque soviétique.