Vladimir Poutine en visite en Corée du Nord

Le président russe est arrivé ce mercredi à Pyongyang, pour sa toute première visite officielle en 24 ans

Il a été accueilli à l'aéroport par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en personne.

Les deux leaders s'étaient rencontrés en 2019 à Vladivostok dans l'est de la Russie.

Vladimir Poutine est accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires, dont le Vice-premier ministre Denis Mantourov, le ministre de la Défense Andreï Belooussov et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Des relations qui se renforcent de jour en jour

Les liens entre les deux États se sont renforcés ces dernières années, en particulier depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Moscou est confronté à une pénurie continue d'armes dans le cadre de ce conflit qui dure depuis plus de deux ans.

La Corée du Nord soumise à de lourdes sanctions économiques du Conseil de sécurité de l'ONU en raison de ses programmes d'armes nucléaires, a besoin d'aide en matière de technologie spatiale pour ses missiles. Elle manque aussi de carburant, de nourriture, et de devises étrangères.

Des exercices de tir de missiles dans un lieu non divulgué en Corée du Nord. 朝鮮通信社/KCNA via KNS

Washington et Séoul ont accusé Pyongyang de fournir à Moscou de l'artillerie et d'autres équipements, en échange de tout ce dont manque la Corée du Nord. Mais les deux pays nient tous deux l'existence d'un quelconque marché d'armes.

Et alors que le sentiment anti-occidental des deux "parias" est particulièrement fort, les États-Unis s'inquiètent de plus en plus de cette idylle.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang le 19 juin Gavriil Grigorov/Sputnik

"Nous ne sommes pas préoccupés par le voyage de M. Poutine", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, à la presse ce lundi. "Ce qui nous préoccupe, c'est l'approfondissement des relations entre ces deux pays."

Après la Corée du Nord, le Kremlin a déclaré que Vladimir Poutine se rendrait également au Viêt Nam pour des entretiens qui devraient être axés sur le commerce.