La Corée du Sud a exprimé ses inquiétudes quant au nouvel d'accord d'assistance mutuelle conclu mercredi par la Russie et la Corée du Nord - Tous droits réservés Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Tous droits réservés Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.