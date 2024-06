Espagne : un "narco-sub" supposé intercepté par la police

Quatre membres d'équipage colombiens ont été arrêtés lors de l'opération.

PUBLICITÉ

L'opération a débuté lundi, après que l'Agence anti-drogue américaine (DEA) a fourni des informations sur une possible cargaison de drogue transportée à l'aide d'un navire appelé "narco-sub".

Un semi-submersible dans les eaux internationales américaines en 2019 AP/AP

Mardi, un navire du service de surveillance douanière a repéré le semi-submersible de 20 mètres à environ 450 km à l'ouest de Cadix, et l'a identifié comme un possible "narco-sub".

Lorsque le navire de surveillance espagnol s'est approché, l'équipage a ouvert les vannes de fond et a coulé le navire, ainsi que sa cargaison. Les quatre membres d'équipage ont été secourus et placés en détention.

Un moyen de transport de plus en plus utilisé

Les narcotrafiquants utilisent des technologies sous-marines avancées pour sécuriser et augmenter le transport de drogues vers les États-Unis et l'Europe. Ils ont mis au point des sous-marins habités et des semi-submersibles automatiques de plus en plus sophistiqués.

Des soldats se tiennent sur un sous-marin saisi dans la région de la jungle de La Loma en Équateur, en 2010 Anonymous/AP2009

Ces sous-marins ont une capacité de charge d'environ dix tonnes et une autonomie de plusieurs milliers de milles nautiques, répondant ainsi parfaitement aux besoins des trafiquants.