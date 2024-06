L'Agence européenne des médicaments met en garde contre les tendances inquiétantes de la consommation de drogues dans l'Union européenne, qui ont des conséquences de plus en plus graves sur la santé publique.

"L'impact de la consommation de drogues illicites est aujourd'hui perceptible presque partout dans notre société", avertit un organisme de surveillance des drogues dans un rapport qui souligne la disponibilité croissante des stupéfiants et les modes de commercialisation de plus en plus complexes.

"Nous n'avons jamais eu autant de drogues disponibles ou produites sur le territoire de l'Union européenne", précise Alexis Goosdeel, directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), lors de la présentation du rapport.

Celui-ci indique que 22 millions de personnes (soit environ 8 % des adultes européens) ont consommé du cannabis, 4 millions de la cocaïne et près de 3 millions de la MDMA - communément appelée ecstasy - au cours de l'année écoulée dans l'UE.

Le rapport 2024 indique que 85,4 millions de personnes ont déclaré avoir consommé du cannabis à un moment ou à un autre de leur vie, contre 78,6 millions en 2022. Le nombre de personnes ayant consommé au moins une fois de la cocaïne est passé de 14,4 millions en 2022 à 15,4 millions, et le nombre de personnes ayant consommé de la MDMA a bondi de 10,6 millions à 12,3 millions.

L'agence antidrogue a déclaré que presque tous les produits comestibles ayant des propriétés psychoactives sont désormais susceptibles d'être utilisés et commercialisés en tant que drogues, souvent mal étiquetés ou sous forme de composés. Les consommateurs ignorent donc souvent la nature des stupéfiants qu'ils consomment, ce qui accroît considérablement les risques pour la santé.

Le directeur de l'OEDT a mis en garde contre l'existence d'un grand nombre de nouvelles substances dont "personne n'imaginerait qu'elles puissent être utilisées par des êtres humains", comme les produits de médecine vétérinaire.

L'agence a constaté que le marché européen des médicaments se caractérise désormais par un éventail plus large de substances, qui sont souvent disponibles à un niveau de puissance ou de pureté élevé ou sous de nouvelles formes, mélanges ou combinaisons. Cette situation peut avoir de graves répercussions sur la santé publique, car les connaissances des consommateurs et des scientifiques restent limitées.

À la fin de l'année 2023, l'OEDT avait recensé plus de 950 nouvelles substances psychoactives, dont 26 ont été signalées pour la première fois en Europe cette année-là.

La grande disponibilité de différentes substances, qui sont souvent mélangées, entraîne une "polyconsommation", soit l'utilisation de deux substances psychoactives ou plus, simultanément ou successivement.

Si la polyconsommation est une pratique courante chez les toxicomanes, consciemment ou non, la combinaison de substances augmente le risque de problèmes de santé et complique l'administration d'un remède médical.

Risques supplémentaires liés à l'injection

L'agence met en garde contre le fait que les personnes qui s'injectent des drogues courent souvent plus de risques que celles qui consomment des drogues d'une autre manière, car ce mode d'administration augmente les risques d'overdoses et d'infections transmises par le sang.

Les injections sont également susceptibles d'aggraver des problèmes de santé déjà existants et de provoquer des abcès, des septicémies ou des lésions nerveuses. Bien que ce type de consommation soit en baisse en Europe, il représente toujours une part disproportionnée des effets néfastes aigus et chroniques de la consommation de drogue sur la santé.

Les personnes qui s'injectent des drogues courent un risque accru de contracter des infections telles que les hépatites virales B et C et le VIH en partageant leur matériel avec d'autres consommateurs.

L'agence recommande de fournir davantage de matériel d'injection stérile et d'assurer une réponse efficace et globale pour les personnes qui consomment des drogues par injection dans l'ensemble de l'UE.

"L'accent est mis sur la nécessité de travailler sans jugement avec les personnes qui consomment des drogues", a-t-elle déclaré.

Selon les données de l'UE, 87 millions d'adultes ont consommé des drogues illicites au moins une fois dans leur vie.