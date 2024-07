Élections au Royaume-Uni : Le coût de la vie et la pénurie chronique de logements préoccupent les électeurs

Plus de 1,2 million de familles sont sur une liste d'attente pour un logement social rien qu'en Angleterre.

Kensington et Bayswater est l'un des quartiers les plus riches du Royaume-Uni. Mais c'est aussi l'une des plus divisées socialement.

Au sud de la circonscription, des hôtels particuliers haut de gamme bordent des rues parmi les plus prospères du monde. En allant vers le nord, ces maisons de luxe se heurtent à des lotissements surpeuplés.

Cette profonde fracture sociale se traduit souvent par des marges électorales très faibles. Le siège - redessiné pour inclure Bayswater dans le cadre de la révision des frontières de l'année dernière - était l'un des plus marginaux du pays lors des élections générales de 2019. Lors de ce scrutin, les conservateurs ont devancé les travaillistes de seulement 150 voix.

Certains habitants de la circonscription ont déclaré à Euronews que peu importe qui aura les clés du 10 Downing Street à la suite des élections générales de jeudi, les élus doivent faire plus pour lutter contre les pénuries chroniques de logements, l'effritement des services publics et le sentiment que les travailleurs et les classes moyennes sont généralement moins bien lotis qu'ils ne l'étaient auparavant.

"Beaucoup de gens ont été privés de beaucoup de choses. Il n'y a jamais eu autant de sans-abris dans la rue, et je pense que personne n'y prête attention", a déclaré Peter Adams, un ouvrier du bâtiment qui vit dans le quartier depuis 40 ans.

"Lorsque vous regardez les permis de construire pour les logements - et la bureaucratie liée à la planification - cela paralyse Londres", a-t-il expliqué, "et nous devons chercher à construire pour l'avenir".

Adam Ross, un vendeur qui habite à l'angle de Hyde Park, à Kensington, est du même avis : "Nous devons construire plus de logements. Nous avons besoin de meilleurs transports. Nous devons construire des choses et relancer l'économie".

Une employée de magasin de 32 ans, qui a préféré garder l'anonymat, a déclaré qu'elle se sentait oppressée par les prix exorbitants des loyers et le coût élevé de la vie à Londres. "Tout est plus cher, tout. Même pour moi, qui ai un salaire stable, les fins de mois sont difficiles", a-t-elle déclaré.

Le coût de la vie toujours aussi élevé

Kensington n'est pas représentatif des différentes réalités des quatre nations du Royaume-Uni. Mais aux quatre coins du pays, le sentiment général est que les derniers gouvernements n'ont pas fait assez pour atténuer les effets d'une crise du coût de la vie qui fait rage.

Au Royaume-Uni, le PIB a chuté de 0,1 % et 0,3 % respectivement au cours des deux derniers trimestres de 2023. Mais cette récession a été de courte durée et l'économie montre aujourd'hui des signes de reprise. Le PIB a augmenté de 0,6 % au premier trimestre de cette année et l'inflation a baissé pour atteindre l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre en mai.

Toutefois, l'inflation des prix des denrées alimentaires restant élevée, de nombreuses personnes dont les revenus sont restés inchangés continuent de ressentir la pression.

Selon l'organisation caritative Trussell Trust, le nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires a augmenté de 94 % au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années.

Des bénévoles préparent des denrées alimentaires avant l'ouverture du Community Food Hub à Hackney, Londres, jeudi 13 juin 2024. Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Lors des élections générales de jeudi, le parti travailliste devrait réaliser une forte percée après 14 années passées dans l'opposition. Pour Peter Adams, il s'agit d'un changement dont le besoin se fait cruellement sentir.

"Je pense que le parti le plus apte au changement est le parti travailliste. Ils comprennent les besoins des gens", a-t-il déclaré. "Il faut comprendre les besoins des gens, en particulier ceux des travailleurs. Et je pense qu'ils n'ont pas été compris, qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés".

Le parti travailliste et son leader Keir Starmer promettent de "créer de la richesse" pour les travailleurs, ainsi qu'un "New Deal" pour les travailleurs, qui interdirait les contrats à durée indéterminée et la pratique du licenciement et du réembauchage, et qui instaurerait un salaire décent tenant compte du coût élevé de la vie.

Le parti affirme que la situation du ménage britannique moyen se dégradera de 5 883 livres au cours du prochain mandat si le conservateur Rishi Sunak reste Premier ministre.

En réponse, Rishi Sunak a accusé son adversaire d'élaborer un "manifeste à la Jeremy Corbyn", sans expliquer comment les projets seraient financés. Il a averti à plusieurs reprises que les hausses d'impôts seraient inévitables sous la présidence de M. Starmer, affirmant que les travaillistes "feraient faillite à chaque génération".

Des défis difficiles à relever en matière de logement

Les deux dirigeants ont reconnu l'énorme défi auquel le Royaume-Uni est confronté en termes d'accès au logement.

Le Royaume-Uni est à la traîne par rapport à d'autres nations européennes en termes de logements par habitant. En Angleterre, le nombre de logements par habitant est de 434 pour 1 000 habitants, ce qui est inférieur à la moyenne de 487 de l'OCDE, alors qu'il est de 590 en France et de 587 en Italie.

Rien qu'en Angleterre, plus de 1,2 million de personnes sont inscrites sur des listes d'attente pour un logement social. Ce chiffre avoisine les 1,5 million dans les quatre pays.

Les conservateurs se sont engagés à construire 1,6 million de nouveaux logements au cours du prochain mandat. Les travaillistes visent 1,5 million de nouveaux logements dans les cinq années suivant leur arrivée au pouvoir, à construire le long de ce que M. Starmer a décrit comme la "ceinture grise", c'est-à-dire des zones de la ceinture verte qui ont été négligées ou sont tombées en ruine.

Les travaillistes souhaitent également rétablir les objectifs obligatoires en matière de logement pour les conseils locaux, abandonnés par M. Sunak en 2023 en raison de la rébellion au sein de son parti.

La qualité des logements est également un défi de taille : on estime que 14 % des ménages vivent dans un logement qui ne répond pas à la norme Decent Homes Standard (norme des logements décents).

La mort tragique d'Awaab Ishak, un enfant de deux ans, des suites d'une maladie respiratoire causée par une importante quantité de moisissures dans sa maison de Rochdale en 2020, a mis en lumière les graves conséquences de la mauvaise qualité des lotissements dans tout le pays.