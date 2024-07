Royaume-Uni : le parti travailliste s'engage à faire baisser l'immigration s'il accède au pouvoir

Le parti de Keir Starmer veut mettre fin au projet controversé des conservateurs visant à expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda.

Alors que le Royaume-Uni se prépare à des élections qui devraient entraîner un changement de gouvernement pour la première fois en 14 ans, le projet des conservateurs d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda, un pays d'Afrique de l'Est, pourrait être abandonné.

Cette politique, annoncée pour la première fois en avril 2022 en réponse au nombre croissant de migrants traversant la Manche à bord de petites embarcations, a été jugée illégale par la Cour suprême du Royaume-Uni. Mais le Premier ministre Rishi Sunak a contourné les obstacles juridiques en faisant adopter en avril un projet de loi considérant le Rwanda comme un pays sûr.

Rishi Sunak a déclaré que des vols renvoyant les demandeurs d'asile au Rwanda auraient bien lieu s'il était réélu.

Mais avec la progression du parti travailliste dans les sondages et sa promesse de supprimer complètement le plan d'expulsion, un changement dans les politiques migratoires du Royaume-Uni semble imminent.

Pour Faheem, un demandeur d'asile afghan qui a passé deux ans au Royaume-Uni, un changement au sommet du gouvernement est plus que nécessaire pour protéger ceux qui cherchent refuge dans le pays.

"Ce premier ministre dit à tous les nouveaux arrivants qu'ils ne peuvent pas rester. Je ne leur donne pas le droit de rester au Royaume-Uni, je les renvoie au Rwanda", a déclaré Faheem, dont le frère a été tué par les talibans, à Euronews. "Ce n'est pas bon pour moi. Le Rwanda, l'Afghanistan, c'est la même chose pour moi".

Le plan prévoit que les demandes de protection des demandeurs d'asile expulsés soient traitées au Rwanda, où ils resteraient s'ils obtenaient gain de cause.

Il a suscité de nombreuses critiques de la part des partis d'opposition et des défenseurs des droits de l'homme. Rishi Sunak affirme que cette politique aurait un effet dissuasif et empêcherait les migrants d'entreprendre la dangereuse traversée de la Manche à partir des côtes françaises.

"En fait, les recherches suggèrent que l'effet dissuasif est assez faible", a déclaré à Euronews le Dr Ben Brindle, de l'Observatoire des migrations de l'Université d'Oxford. "Et ce, parce que, au moins dans le cas du programme Royaume-Uni-Rwanda, seules quelques centaines de personnes seraient envoyées au Rwanda. Ainsi, lorsqu'un demandeur d'asile réfléchit à la possibilité de venir au Royaume-Uni, le risque qu'il soit envoyé dans un pays tiers est en fait très faible."

Fizza Qureshi, de l'ONG Migrants' Rights Network, estime que le parti travailliste doit veiller à ne pas se plier à la ligne dure de la droite en matière d'immigration dans le but d'apaiser les électeurs.

"Nous sommes évidemment favorables à la suppression totale du plan pour le Rwanda, mais nous sommes préoccupés par le fait qu'une alternative soit mise en place", a déclaré M. Qureshi à Euronews. "Alors que le Rwanda reste un sujet de préoccupation et a été identifié comme un pays dangereux pour de nombreuses personnes, nous sommes préoccupés par le fait qu'un autre pays soit envisagé par les travaillistes. Et nous le savons parce que des accords bilatéraux ont déjà été conclus (...) entre le Bangladesh et le Royaume-Uni, ainsi qu'avec l'Inde".

En mai, le gouvernement britannique a signé un accord avec le Bangladesh pour accélérer le retour des migrants.

Le parti travailliste propose d'améliorer les contrôles migratoires et de renforcer la coopération avec la France afin de s'attaquer aux réseaux de passeurs qui font traverser la Manche aux migrants. Toutefois, les élections britanniques étant intercalées entre deux tours d'élections législatives anticipées en France - où le Rassemblement national d'extrême droite souhaite entrer au gouvernement - les experts estiment que la coopération avec Paris pourrait s'avérer plus délicate.

"La France a intérêt à lutter contre l'immigration et la criminalité, mais elle n'a pas vraiment intérêt à empêcher les migrants de quitter la France et de se rendre au Royaume-Uni", a déclaré Ian Bond, du Centre of European Research. "Je pense que cela pourrait devenir un problème encore plus important si la France se dote d'un gouvernement plus à droite après le second tour des élections."

Les travaillistes et les conservateurs s'engagent à réduire l'immigration nette

Sunak et Starmer ont tous deux déclaré qu'ils souhaitaient réduire l'immigration nette globale - y compris l'immigration légale - mais qu'ils avaient des approches différentes pour atteindre cet objectif.

"Les conservateurs chercheraient à restreindre l'offre de visas, en fixant un plafond annuel pour les visas de travail et les visas familiaux", a expliqué M. Brindle. "Pour les travaillistes, il s'agit plutôt de restreindre la demande de visas, et ils le feraient en liant la politique des compétences et la politique d'immigration, de sorte que les employeurs et les secteurs qui demandent un grand nombre de visas de travail devraient promulguer des plans de formation de la main-d'œuvre pour combler ces lacunes de compétences avec des travailleurs qui se trouvent déjà au Royaume-Uni."

Depuis le Brexit, le nombre de personnes émigrant au Royaume-Uni depuis l'UE a chuté, tandis que la migration depuis l'extérieur de l'UE a fortement augmenté.

La vision des partis visant à réduire la migration nette a donc soulevé des questions quant à l'impact potentiel sur les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs critiques, y compris les soins de santé.

"S'il y a moins de personnes qui viennent travailler dans ce type d'emplois, on peut se demander comment ces postes vacants peuvent être pourvus", a expliqué le Dr. Brindle. "Il n'est pas nécessaire de recourir à l'immigration, mais il faudra faire autre chose, par exemple améliorer les salaires et les conditions de travail dans ces emplois pour les rendre plus attrayants pour les personnes qui sont déjà dans le pays."