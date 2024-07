Une exposition en hommage aux femmes qui ont combattu les nazis à Berlin

Par Kristina Jovanovski avec Lucy Davalou

En guise de commémoration, les artistes Hannah Goldstein et Claudia Balsters ont organisé une exposition mettant en lumière le rôle vital joué par les femmes dans la résistance aux nazis.

Un acte de commémoration pour les femmes qui ont combattu contre les nazis : c'est ainsi que résument les artistes Hannah Goldstein et Claudia Balsters leur nouvelle exposition qui met en en lumière le rôle joué par les femmes dans l’opposition au régime hitlérien. Certains de ces écrits et travaux de femmes sur la résistance sont disséminés sur les murs et le sol.

"Les histoires des femmes ont toujours été considérées comme moins importantes que celles des hommes et il y a de nombreuses raisons de spéculer sur les raisons de cela, mais l’une des raisons est que les gagnants peuvent raconter l’histoire, n’est-ce pas ? Les gagnants écrivent l’histoire et jusqu’à présent, dans notre histoire, ce sont principalement des hommes blancs qui écrivent l’histoire et ils écriront sur eux-mêmes" explique Hannah Goldstein.

L'Allemagne célèbre ce samedi le 80ème anniversaire de la tentative d'assassinat contre Hitler. L'une des femmes présentée dans l'exposition, Annedore Leber, était l'épouse de l'un des officiers impliquées dans cette action. Elle a été emprisonnée par les nazis et a continué à écrire sur les résistants.

Les deux artistes affirment que certains visiteurs ont été surpris de voir leur nom de famille parmi les femmes présentées dans l'exposition.

"Nous avons montré ce travail en France et en Allemagne à des visiteurs qui se sont peut-être souvenus de leurs propres histoires de famille, qui ont vu nos images et ont été très touchés par les histoires qu'elles impliquent et peut-être interrogés et réfléchis sur leur propre rôle dans la société, aussi" ajoute Claudia Balsters

Récemment, plusieurs mémoriaux de l’Holocauste ont été vandalisés en Allemagne. Parmi eux, un mémorial dédié aux victimes LGBT+ du nazisme à Berlin. Plus tôt ce mois-ci, la police a enquêté sur des tags antisémites inscrits sur une plaque rappelant la déportation de plusieurs dizaines de Juifs de la capitale allemande.

En 2017, un membre dirigeant du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland a qualifié le mémorial de la Shoah de Berlin de "monument de la honte".

L'exposition intervient dans un contexte de renforcement de l'extrême droite. Lors des élections européennes du mois dernier, l’Alternative fur Deutschland est arrivée en deuxième position en Allemagne. Les artistes espèrent que leur travail sera une source d’inspiration dans le contexte politique actuel.

"Nous devons continuer à nous battre parce que nous vivons actuellement une situation assez effrayante en Europe dans de nombreuses régions du monde et nous devons être courageux et nous devons montrer que nous ne voulons pas vivre de cette façon. Nous voulons un monde juste et nous voulons un monde juste et je pense que les gens qui viennent ici peuvent s'inspirer de ces actes héroïques" affirme Hannah Goldstein.

L'exposition se déroule jusqu'au 8 septembre à la Maison Willy Brandt, au siège du Parti social-démocrate à Berlin.