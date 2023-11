Disneyland recrute: 8 500 nouveaux postes sont à pourvoir !

Disneyland Paris lance une grande campagne d'embauche, visant à recruter 8 500 employés, avec pour objectif de pourvoir les postes de maintenance essentiels.

Disneyland Paris s'apprête à lancer une vaste campagne de recrutement visant à intégrer 8 500 nouveaux employés, dont 1 500 en contrat à durée indéterminée.

Afin de répondre aux besoins techniques de ses nombreuses attractions, le parc cible particulièrement les rôles de maintenance, soulignant la rareté des ressources nécessaires aux rénovations.

Malgré sa renommée mondiale, le parc est confronté à des difficultés liées à la pénurie de main-d'œuvre, en particulier dans les professions essentielles à la maintenance.

Les responsables des ressources humaines de Disneyland Paris ont exprimé l'urgence de recruter des personnes qualifiées capables d'entretenir et de réparer les attractions, reconnaissant la concurrence féroce que se livrent les parcs pour attirer ces talents.

Des professionnels de la maintenance très demandés

Le parc recherche activement des candidats pour plus de trente métiers liés à la rénovation des attractions, dont des techniciens et des ingénieurs. Au total, plus de 120 postes permanents sont à pourvoir dans ce domaine.

La rareté des compétences en maintenance est évidente et les débutants dans le secteur des attractions sont accueillis avec la promesse d'un salaire légèrement supérieur au SMIC (+2%) dès leur entrée en fonction.

Cette initiative de recrutement n'est pas sans précédent pour Disneyland Paris. L'année dernière, le parc avait annoncé l'embauche de plusieurs milliers de salariés lors de sa campagne annuelle. Avec un effectif actuel de près de 16 000 salariés, le parc est reconnu comme "l'un des plus grands établissements de France" par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Après avoir surmonté les difficultés liées à la crise sanitaire, qui ont entraîné le licenciement temporaire de près de 1 000 salariés, Disneyland Paris se concentre aujourd'hui sur le développement et la diversification de ses effectifs.

Un plan d'expansion stratégique

Avec l'inauguration récente de "The Avengers Land" et les projets d'expansion de la prochaine zone thématique, Disneyland Paris prévoit de décupler ses besoins en matière de recrutement.

La direction du parc met l'accent sur sa croissance et ses projets actuels, et affirme que cela positionne Disneyland Paris comme une valeur sûre dans l'industrie des parcs d'attractions.

Après le succès de la campagne de recrutement estivale du Parc Astérix, qui a vu l'embauche de 2 000 travailleurs saisonniers, l'annonce de Disneyland Paris témoigne de la résilience et de la prospérité des parcs d'attractions, une industrie qui semble décidément imperméable aux défis économiques actuels.