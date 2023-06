Quelles sont les dix villes du monde où vivre pour concilier travail et vie privée ?

Par Imane El Atillah, adapté de l'anglais

Selon Forbes, dix villes sont à privilégier pour concilier vie professionnelle et vie privée... L'Europe est en tête de liste.

Dans un monde post-COVID, alors que le travail à distance continue à progresser, le bien-être et le confort des employés n'ont jamais été aussi prioritaires.

À tel point que, selon une étude réalisée par Forbes Advisor, plus de la moitié (54 %) des travailleurs britanniques accepteraient un emploi moins bien rémunéré en échange d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Quelles sont les villes qui offrent cet équilibre ? La réponse se trouve majoritairement en Europe, comme le révèle l'analyse de Forbes.

Elle a passé en revue 128 grandes villes du monde entier, attribuant à chacune une note sur 100, sachant que plus la note est élevée, meilleur est l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L'étude a classé les villes en fonction de dix facteurs différents, dont le bonheur, l'égalité entre les hommes et les femmes, le temps de travail moyen, le congé annuel minimum légal et les heures d'ensoleillement.

Les villes européennes, et plus particulièrement celles des pays scandinaves, sont arrivées en tête du classement, principalement grâce à d'excellentes politiques en matière de congé parental, à l'augmentation du nombre de jours de congés payés et à des modalités de travail flexibles.

Voici un aperçu des 10 meilleures villes du monde pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée :

10. Belfast, Irlande du Nord

Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, offre un faible coût de la vie et un ratio prix de l'immobilier/revenu peu élevé par rapport aux autres grandes villes du Royaume-Uni. Les entreprises de la ville proposent en outre des politiques généreuses en matière de congé de maternité.

Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, se range au 10e rang pour l'équilibre travail/vie privée en 2023. Canva

9. Édimbourg, Écosse

Outre sa beauté naturelle époustouflante, la capitale écossaise offre un congé annuel généreux de 28 jours et un congé de maternité d'une durée minimale de 39 semaines.

Édimbourg en Écosse offre une belle qualité de vie. Canva

8. Vienne, Autriche

Grâce à ses nombreux espaces verts et à la gratuité des soins de santé et de l'enseignement, Vienne, la capitale de l'Autriche, est un lieu de vie idéal pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le taux de chômage dans la ville n'est que de 2,3 % et les employés bénéficient en moyenne de cinq semaines de congés annuels.

Vienne, la capitale de l'Autriche, est souvent vantée pour sa qualité de vie. Canva

7. Reykjavik, Islande

Grâce à l'accent mis par le gouvernement islandais sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de nombreuses entreprises de la capitale ont adopté des modalités de travail flexibles, avec 46 % d'offres d'emploi à distance. En outre, les employés ont droit à 24 jours de congés annuels et à 12 jours fériés.

Reykjavik, Islande Canva

6. Göteborg, Suède

Travailler et vivre à Göteborg, c'est mettre l'accent sur le bien-être des employés. Les travailleurs bénéficient de 25 jours de congés annuels et de modalités de travail flexibles, 42 % des offres d'emploi annonçant des options de travail à distance ou hybride.

Göteborg en Suède. Canva

5. Auckland, Nouvelle-Zélande

Auckland est la seule ville non européenne à se classer dans le top 10 de l'indice d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les employés de la plus grande ville de Nouvelle-Zélande ont droit à une semaine de travail de 26,3 heures en moyenne, à quatre semaines de congés payés et à 11 jours fériés par an.

L'économie croissante d'Auckland offre de nombreuses possibilités d'emploi dans de multiples secteurs, avec un faible taux de chômage (3,2 %).

Auckland est la seule ville non européenne du classement. Canva

4. Oslo, Norvège

Bien qu'il s'agisse d'une ville chère, le niveau de vie et les salaires élevés d'Oslo en font l'une des meilleures villes où travailler et vivre.

De nombreuses entreprises d'Oslo proposent des horaires de travail flexibles, ce qui permet aux employés de gérer leur emploi du temps professionnel et personnel.

L'hôtel de ville d'Oslo. Canva

3. Stockholm, Suède

À Stockholm, les salariés à temps plein bénéficient d'un minimum de 25 jours de congés annuels, ce qui leur laisse beaucoup de temps libre. Les modalités de travail flexibles sont courantes, près de la moitié (46 %) des emplois proposant des options de travail à distance.

En outre, les employeurs proposent des politiques généreuses en matière de congé parental, les parents ayant droit à un maximum de 480 jours de congé payé et chaque parent bénéficiant de 240 jours.

Stockholm en Suède. Canva

2. Helsinki, Finlande

Helsinki occupe la deuxième place parmi les villes où il fait bon vivre et travailler, grâce à l'importance accordée à la communauté et à un mode de vie sain, des éléments qui ont permis à la Finlande d'occuper la première place du World Happiness Index.

Les entreprises d'Helsinki offrent 320 jours ouvrables combinés de congé parental, jusqu'à cinq semaines de congé annuel et des modalités de travail flexibles, dans le respect des politiques sociales de la Finlande.

La Finlande, un pays où les gens se sentent les plus heureux. Canva

1. Copenhague, Danemark

Copenhague arrive en tête de la liste des villes offrant le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et ce n'est pas étonnant. La capitale danoise a obtenu d'excellents résultats sur plusieurs aspects liés au mode de vie, notamment en tant que deuxième ville la plus heureuse du monde et première ville pour l'égalité entre les hommes et les femmes selon l'indice d'inégalité entre les sexes.

Le Danemark est également réputé pour ses horaires de travail flexibles, ses cinq semaines de congés annuels, son faible taux de chômage (2,4 %) et son congé parental de 52 semaines pour les deux parents.

Copenhague en haut de la liste ! Canva

Mentions honorables

Amsterdam, Zurich, Prague, Sydney et Abou Dhabi figurent également parmi les villes les mieux notées de la liste. Ces villes offrent un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec des économies fortes, des taux de chômage faibles et des avantages sociaux.

Aucune ville américaine n'a réussi à se faire une place dans la liste des 50 premières, la mieux classée, Atlanta, arrivant à la 52e place mondiale. Ce contraste important avec d'autres pays européens s'explique, entre autres, par l'absence de congés annuels payés et de congés de maternité légalement obligatoires pour les employés aux États-Unis.