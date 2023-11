Comment les salaires nets se comparent-ils à travers l'Europe pour certains des postes les plus recherchés ? Euronews Business examine de plus près ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous déménagez.

Migrer pour un avenir meilleur s'accompagne souvent d'un énorme casse-tête : trouver les meilleures offres, par exemple les meilleurs salaires, le coût de la vie, etc.

En 2021, la moitié des 3,7 millions de personnes qui se sont installées dans l'UE l'ont fait pour des raisons financières et familiales, qu'elles soient originaires de l'Union ou de pays tiers.

Lorsque l'on cherche à savoir quel est le meilleur endroit pour déménager, les chiffres des salaires bruts des offres d'emploi peuvent souvent être trompeurs, surtout si la destination est un pays comme le Danemark, où les travailleurs sont soumis à l'une des charges fiscales les plus élevées de l'Union européenne.

Selon Eurostat, le salaire annuel moyen (pour une personne seule) allait de 81 818 euros en Suisse à 15 335 euros en Grèce, en 2022.

Annual net earnings in European countries Eurostat

Pour voir comment votre salaire net peut varier de manière significative en fonction de l'endroit où vous choisissez de vivre, nous avons analysé la compétitivité des salaires pour cinq emplois populaires au Royaume-Uni, en Norvège, en Danemark, en Suisse et en Islande.

Comment nous avons procédé

En raison de la complexité et de la diversité des systèmes fiscaux en Europe, nous nous concentrons sur le salarié célibataire moyen et examinons le chiffre final, lorsque l'impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations de sécurité sociale sont déduits du salaire brut. Le taux global, qui inclut ces deux déductions, est basé sur les données de 2022 fournies par l'OCDE.

Si vous décidez de faire vos propres calculs, vous trouverez deux types de taux d'imposition sur le revenu : le taux effectif et le taux marginal d'imposition. Ce dernier est souvent supérieur à 40 % en Europe, avec des exemples saisissants au Danemark (55,5 %), en France (55,2 %) et en Autriche (55 %).

Ce taux, également appelé "taux maximal légal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques", s'applique à la part du revenu qui tombe dans la tranche d'imposition la plus élevée de l'impôt progressif (les premières dizaines de milliers de personnes tombent généralement dans diverses catégories allant de 10 % à 25 %).

Dans notre calcul, nous avons décidé d'utiliser les chiffres de l'impôt effectif (le taux moyen auquel l'ensemble du salaire brut est imposé) afin d'obtenir le chiffre le plus précis pour chaque profession.

Dans les exemples suivants, les salaires bruts sont les chiffres médians fournis par le site de recrutement Glassdoor.

Chefs de projet

Selon les données recueillies par Euronews Business, le salaire médian d'un chef de projet est le plus élevé au Danemark (tous niveaux d'expérience et tous secteurs confondus), mais si l'on déduit l'impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations de sécurité sociale (35,5 % au total), vous constaterez peut-être que les entreprises suisses proposent une offre presque aussi intéressante.

Si vous préférez des droits des travailleurs solides, un large éventail d'aides sociales et du bon vin, la France peut être une bien meilleure destination. En fonction de votre ancienneté et de votre niveau d'études, les salaires bruts des chefs de projet se situent entre 45 000 et 75 000 euros dans la deuxième économie de l'UE, où le salaire net d'un travailleur célibataire moyen, après impôts et prestations sociales, représentait 72,3 % de son salaire brut en 2022 (la moyenne de l'OCDE était de 75,4 %).

Analystes de données

Un analyste de données est une fonction de plus en plus demandée, en Europe. Bien que le Danemark offre le salaire brut le plus élevé, c'est la Suisse qui propose la meilleure offre : les travailleurs y perçoivent 81,5 % de leur salaire brut, soit le taux le plus élevé du continent.

Parmi les pays se situant dans la moyenne des salaires bruts, la Belgique est l'un des plus élevés, avec un salaire brut de 68 424 euros. Toutefois, son offre nette se traduit par un salaire inférieur à 41 000 euros, alors qu'en Estonie, le même emploi pourrait être rémunéré à hauteur de 48 030 euros nets.

Développeurs de logiciels

Parmi les postes vacants publiés en ligne, au deuxième trimestre 2023, les développeurs de logiciels et les assistants commerciaux étaient les plus demandés en Europe.

Si l'on considère le revenu net, les développeurs de logiciels gagnent le plus en Suisse (89 998 €), au Danemark (78 516 €), en Islande (62 536 €) et en Estonie (56 451 €). Mais si vous regardez de plus près où se trouve le plus grand nombre d'offres d'emploi en Europe, les Pays-Bas et la Belgique pourraient être de meilleures options.

Directeurs commerciaux

Les directeurs commerciaux offrent des salaires considérables au Danemark, en Finlande, en Suisse et en Belgique, le salaire net moyen le plus élevé atteignant 171 781 euros au Danemark, soit plus de 14 000 euros par mois.

Ingénieurs

Les ingénieurs en Suisse peuvent espérer un salaire net annuel de plus de 89 000 euros, le plus élevé d'Europe, alors que le salaire net annuel moyen pour cette profession sur l'ensemble du continent est d'un peu plus de 39 500 euros.

D'après la sélection des données, sur les cinq emplois et les nombreuses offres de pays que nous avons examinés, le titre de salaire annuel net moyen le plus élevé revient aux directeurs des ventes au Danemark (171 781 euros), tandis que le salaire le plus bas est de 15 503 euros pour les ingénieurs en Croatie.

Le coût de la vie et les taux d'inflation doivent également être pris en compte pour déterminer la valeur réelle du salaire net dans un pays donné. En attendant, regardez le graphique d'Eurostat ci-dessus qui montre les fourchettes de prix moyens en Europe.

La Suisse, où les prix représentent plus de 174 % de la moyenne européenne, peut sembler moins attrayante après tout...