Voici quelques-uns des meilleurs lieux au monde où travailler à distance

Le travail à distance est toujours aussi populaire, surtout pour ceux qui peuvent voyager en même temps.

Il est bien connu que les Européens sont plus nombreux que jamais à travailler à distance. Cette tendance a été fortement accélérée par la pandémie de Covid-19, mais elle devrait se poursuivre à mesure que les gens expérimentent de nouvelles méthodes de travail.

Les études montrent qu'en moyenne, dans l'UE, 30 % des personnes qui avaient un emploi en 2022 ont régulièrement travaillé à domicile, que ce soit de manière complète ou hybride, alors que les estimations précédentes ne donnaient que 5,5 % en 2019, avant le début de la pandémie.

Parmi cette population croissante, un certain pourcentage franchit une étape supplémentaire dans le travail à distance en quittant complètement son pays d'origine.

Avec de nombreux pays qui modernisent leur infrastructure technique et offrent des visas pour les nomades numériques, l'économie mondiale a créé un modèle commercial durable pour beaucoup.

Une étude récente menée par le spécialiste des réseaux privés virtuels ExpressVPN propose 20 des meilleures destinations à l'étranger pour les expatriés, y compris les employés à distance et les nomades numériques, et deux d'entre elles se trouvent en Europe.

Meilleures destinations internationales pour les travailleurs à distance expatriés

Madère, Portugal

Alors que d'autres villes portugaises telles que Lisbonne et Porto connaissent une hausse des coûts, Madère apparaît comme une alternative plus abordable pour les nomades numériques et les travailleurs à distance étrangers.

Son climat tempéré et sa situation au bord de l'océan la rendent attrayante pour les expatriés et les travailleurs à distance à la recherche d'une culture traditionnelle à la maison et d'une culture moderne sur le lieu de travail.

Grâce à de récentes améliorations de l'infrastructure, Madère affirme avoir les vitesses d'Internet les plus rapides du Portugal. Les travailleurs à distance étrangers peuvent louer des installations hybrides de "workation" combinant logement et espace de travail. La location d'un appartement de deux chambres à coucher commence à environ 850 euros par mois.

Point de vue de Funchal, Madère, Portugal Balate Dorin/Canva

Tallinn, Estonie

La capitale de l'Estonie, Tallinn, est située le long du littoral accidenté mais magnifique de la mer Baltique.

Le climat y est plus froid que dans les autres villes de la liste, mais l'infrastructure numérique avancée attire les travailleurs à distance et les nomades numériques.

Avec des débits internet compétitifs et un accès en ligne à pratiquement tous les services publics, Tallinn offre une alternative abordable aux villes européennes plus chères ou plus touristiques.

L'un des principaux avantages qu'offre l'Estonie aux nomades numériques et aux travailleurs à distance est la souplesse de sa politique en matière de résidence et de visas. Les nomades numériques peuvent bénéficier du statut de résidence électronique, ce qui leur permet de posséder et d'exploiter des entreprises sans la présence physique requise.

Les Bermudes

L'archipel des Bermudes est tentant pour les travailleurs à distance aventureux et les nomades numériques qui envisagent de s'éloigner complètement de l'environnement traditionnel des entreprises.

Si les Bermudes restent avant tout une destination touristique connue pour ses plages de sable rose, elles disposent également d'une capacité internet compétitive et d'espaces de co-working bien équipés.

En outre, le code des impôts des Bermudes ne prévoit pas d'impôt sur le revenu pour les résidents. Les travailleurs à distance peuvent obtenir un certificat "Work From Bermuda", qui leur permet de travailler et de vivre sur l'archipel pendant un an.

Vue des Bermudes Shunyu Fan/Canva

Chiang Mai, Thaïlande

Située dans les collines du nord de la Thaïlande, Chiang Mai est devenue une destination populaire pour les jeunes travailleurs à distance et les nomades numériques.

Il existe une forte culture d'expatriation et de nomadisme numérique à Chiang Mai, bien que la Thaïlande ne dispose pas actuellement d'un programme de visa défini pour les nomades numériques ou les travailleurs temporaires à distance.

Un permis de travail gouvernemental est également requis avant que les travailleurs à distance étrangers puissent gagner un revenu dans le pays. Un "visa touristique spécial" permet aux voyageurs de longue durée de séjourner en Thaïlande pour une durée maximale de 270 jours.

La nomade numérique Marjolein Dilven a déclaré à propos de son expérience en Thaïlande : "en Thaïlande, l'internet a toujours été impeccable. Même lorsque nous étions sur de petites îles au sud de la Thaïlande, nous avions une connexion suffisamment bonne pour les appels vidéo et le travail à distance. Le coût de la vie en Thaïlande est nettement inférieur à celui des États-Unis, et les possibilités de travailler à distance sont infinies."

Bali, Indonésie

Souvent surnommée "l'île des dieux", Bali, en Indonésie, est devenue une destination populaire pour les nomades numériques et les travailleurs indépendants à distance.

La communauté internationale florissante de Bali et l'abondance d'espaces de co-working permettent aux travailleurs étrangers de s'installer facilement, de trouver un logement et de construire un réseau social à l'intérieur des frontières de la ville.

Un visa pour nomades numériques est également prévu pour Bali.

Le gouvernement de Bali et les investisseurs privés ont considérablement amélioré son infrastructure numérique, avec un accès Wi-Fi largement disponible dans les espaces publics et les espaces de travail communs.

Jessica Bishop, auteure et fondatrice de The Budget Savvy Bride, se souvient de son expérience.

"Cela fait plus de cinq ans que je mène une vie de nomade numérique en travaillant à distance", raconte-t-elle, "et j'ai passé du temps en Asie du Sud-Est, en Angleterre, en Europe, aux États-Unis et au Mexique. La qualité de vie et le coût de la vie ont été les principaux facteurs qui m'ont poussée à choisir ce mode de vie. L'endroit que j'ai préféré est Bali, en Indonésie - j'y ai passé environ six mois et, mis à part le décalage horaire, j'ai adoré mon séjour et j'aimerais y retourner un jour".

Toutefois, certains travailleurs à distance et nomades numériques internationaux expriment des réserves quant au fait de travailler à Bali.

Interrogée sur son expérience personnelle à Bali, Marjolein Dilven de Radical FIRE a déclaré : "A__lors que je m'attendais à ce que Bali soit un excellent lieu de travail à distance, leur connexion Internet était très irrégulière par rapport à la plupart des autres pays d'Asie du Sud-Est. De plus, le coût de la vie n'est pas si bas lorsque vous séjournez dans les zones les plus populaires et les plus touristiques."

Bangalore, Inde

La ville animée de Bangalore a été surnommée la Silicon Valley de l'Inde en raison de son économie favorable à la technologie et de sa main-d'œuvre locale bien formée. Les travailleurs à distance et les nomades numériques peuvent facilement trouver leur place dans le quartier des affaires de la ville. Le climat de Bangalore est relativement doux par rapport à d'autres régions de l'Inde, ce qui en fait un environnement plus confortable pour les travailleurs étrangers.

Le pays propose également un visa de longue durée pour les professionnels étrangers qui cherchent à travailler à distance en Inde. Bien qu'il n'existe pas de programme de visa spécifique pour les travailleurs temporaires à distance ou les nomades numériques, un visa de travail traditionnel peut être prolongé jusqu'à cinq ans.