Zone euro : l'inflation à son plus bas depuis juillet 2021 (2,4% en novembre), selon Eurostat

La tendance se confirme : l'inflation dans la zone euro connaît un net repli. Une bonne nouvelle pour les consommateurs

La fin de la hausse des prix en Europe ? Le taux d'inflation annuel de la zone euro a encore chuté en novembre, tombant à 2,4%, après 2,9% en octobre, selon des chiffres publiés ce jeudi par Eurostat, ce taux atteignant son plus bas niveau depuis juillet 2021.

L'indicateur se rapproche désormais de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE) et conforte la politique de taux d'intérêt élevés menée par l'institution de Francfort. Le chiffre de novembre est plus bas que prévu par les analystes de Bloomberg et Factset qui tablaient sur 2,7%.

Taux de chômage stable

Par ailleurs, le taux de chômage dans la zone euro s'est établi en octobre à 6,5% de la population active, un taux inchangé par rapport à septembre, selon des données publiées jeudi par l'office statistique européen.

Malgré le ralentissement économique en cours, l'indicateur reste à son plus bas niveau depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série, en avril 1998, pour les pays ayant adopté la monnaie unique européenne.