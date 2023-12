"Les prix sont tout simplement irréels" : surprise dans ce célèbre marché de Noël hongrois

Les Hongrois risquent de ne pas pouvoir profiter des vacances dans leur propre capitale.

Par une nuit froide à Budapest, les visiteurs de l'un des marchés de Noël en plein air les plus célèbres d'Europe parcourent les étals de spécialités locales fumantes et boivent du vin chaud dans des gobelets en papier. Un spectacle de lumières de Noël est projeté sur la façade de la basilique Saint-Étienne.

Toutefois, malgré la joie de Noël, de nombreux Hongrois et touristes se heurtent à des prix exorbitants sur les marchés, à cause de la crise du coût de la vie dans ce pays d'Europe centrale.

Un bol de goulasch, la fameuse soupe hongroise, à 12 €, un chou farci à environ 17 €, un hot-dog à la saucisse à plus de 21 € : tels étaient les prix pratiqués lundi sur la place animée de Budapest.

Les habitants n'ont pas les moyens de profiter du marché

Dans un pays où le salaire net médian est inférieur à 830 euros par mois, l'explosion des coûts a donné à certains Hongrois l'impression que les prix des marchés n'étaient pas adaptés à leurs besoins.

"Ce n'est pas conçu pour les portefeuilles hongrois", déclare Margit Varga, une habitante de la ville de Pecs, dans le sud du pays, qui se rend sur place pour la première fois. "Les prix sont tout simplement irréels, que ce soit pour les touristes ou pour les Hongrois".

Le prix des denrées alimentaires sur le marché populaire d'Advent Bazilika et sur le marché voisin de la place Vorosmarty a fait l'objet d'une vague de reportages dans les médias locaux au cours des dernières semaines. Certains médias ont comparé les prix à ceux de marchés similaires à Vienne, ville plus riche située à moins de trois heures de train, et ont constaté que certains produits alimentaires de Budapest étaient plus chers.

Un chou farci coûte presque 20 € au marché Advent Bazilika Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Ami Sindhar, une visiteuse londonienne de 29 ans, ajoute qu'elle avait récemment visité un marché de Noël à Cologne, en Allemagne, et qu'elle avait trouvé que la nourriture du marché de Budapest était "beaucoup plus chère".

"L'atmosphère est géniale ici, mais les prix de la nourriture...", a-t-elle déclaré après avoir terminé une tasse de vin chaud avec des amis. "Je pense que c'est dommage pour les habitants... Quand il y a un beau marché comme celui-ci, on veut que les habitants puissent y aller en même temps que les touristes".

Une inflation hors de contrôle en Hongrie

Si la tarification des marchés de Noël est généralement pensée pour les visiteurs étrangers et que l'atmosphère festive a son prix, d'autres facteurs font gonfler les coûts en Hongrie.

L'économie a mis fin à quatre trimestres consécutifs de contraction en septembre, et la flambée des prix a frappé le pays au cours des deux dernières années. Pendant la majeure partie de l'année 2023, la Hongrie a connu l'inflation la plus élevée de l'Union européenne à 27 pays, avec des pointes à plus de 25 %.

Les prix des denrées alimentaires, en particulier, ont connu une hausse spectaculaire. Selon l'office statistique de l'UE, Eurostat, la Hongrie a commencé l'année avec des prix d'épicerie en hausse de près de 50 % par rapport à l'année précédente. Bien que le taux de croissance ait considérablement ralenti au cours des derniers mois, les coûts élevés ont persisté.

Lajos Hild, un retraité qui a visité le marché de l'Avent de Bazilika lundi, déclare qu'il était ébahi de constater le prix des produits de Noël cette année.

"Quand j'étais enfant et que j'allais acheter des marrons, j'aurais pu acheter tout le stand, avec le vendeur, pour un quart du prix qu'ils coûtent aujourd'hui", ajoute-t-il.

Des visiteurs au marché Advent Bazilika au centre de Budapest, le samedi 9 décembre Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Afin d'élargir le choix des visiteurs moins fortunés, les vendeurs de nourriture des deux marchés de Noël de Budapest sont tenus de proposer un menu quotidien tournant pour 1 500 forints (3,94 €). En guise d'accompagnement, une tasse de vin chaud coûte environ 3,50 €.

Malgré tout, Ami Sindhar, la touriste londonienne, craint que certains habitants puissent encore se retrouver exclus de l'expérience des fêtes de fin d'année.

"J'imagine qu'il y a une grande différence entre ce que [les vendeurs] gagnent... et ce qu'ils gagneraient si [plus de de gens d'ici] venaient au marché", dit-elle.