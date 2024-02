UE : de combien le prix des pizzas a-t-il augmenté en 2023 ?

Par Greta Ruffino

Le prix des pizzas dans l'UE a connu une augmentation modérée en 2023, selon un nouveau rapport d'Eurostat. Le prix des plats varie selon les pays.

Selon Eurostat, le prix moyen des pizzas et des quiches achetées en magasin dans l'UE, en décembre 2023, était supérieur de 5,9% à celui de décembre 2022.

Toutefois, cela indique que le taux d'augmentation des prix pour ces deux plats a ralenti en 2023 par rapport à décembre 2022, lorsque les prix étaient 15,9% plus élevés qu'en décembre 2021.

Les amateurs de pizzas et de quiches ont vu leurs prix augmenter en Hongrie (+13,4%), au Luxembourg (+11,3%) et en Lettonie (+10,6%). Les prix ont également légèrement augmenté au Danemark (+0,6%) et en Belgique (+1,0%).

Toutefois, les clients aux Pays-Bas pouvaient commander ces plats à un prix légèrement inférieur, avec une baisse de -0,9%.

La variabilité des prix des pizzas est influencée par différents facteurs, dont les fluctuations des prix de ses principaux ingrédients.

Par exemple, en mars 2023, le prix moyen des huiles et graisses, ingrédients clés de la pizza, dont l'huile d'olive, a augmenté de 23 % dans l'UE par rapport à mars 2022, comme l'indique Eurostat.

Dans l'ensemble, le prix de la pizza est influencé par une combinaison de facteurs, le coût des ingrédients, l'emplacement, la concurrence et les préférences des consommateurs jouant un rôle clé dans la détermination du prix final.