L’électrification rapide de l'Europe permettrait-elle d'atteindre ses objectifs climatiques ?

Suivez en direct les temps forts du débat Euronews au Parlement européen, qui a rassemblé des experts politiques et industriels pour discuter du déploiement des énergies renouvelables, de la mise en place de nouveaux réseaux intelligents et de l'objectif d’une consommation nette zéro d'ici à 2050.

PUBLICITÉ

L'Europe est sur la voie d'une électrification rapide. Dans ce débat Euronews, nous nous sommes intéressés à la manière dont le nouveau Parlement européen et la Commission dirigeront les déploiements radicaux et les réformes nécessaires pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l'UE.

Le défi qui attend les responsables politiques et administratifs au lendemain des élections européennes de juin est clair. Ils doivent atteindre 42,5 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030, appliquer les recommandations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90 % d'ici à 2040, et préparer la voie vers l'objectif final de l'UE, à savoir atteindre une consommation nette zéro d'ici à 2050. La question est de savoir quels seront les moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Lors d'un débat en direct au Parlement européen, Euronews a réuni des experts politiques et industriels pour aborder le sujet du déploiement des énergies renouvelables, la mise en place de nouveaux réseaux intelligents et la réalisation de nos objectifs de réduction des émissions.

Parmi nos invités figuraient Eva Chamizo, directrice des affaires européennes d’Iberdrola, le député européen néerlandais Mohamed Chahim, le conseiller de la Commission européenne pour la transition écologique et la régulation du marché, Tom Howes, et le directeur politique de WindEurope, Pierre Tardieu.

À l'approche des élections européennes, nous nous sommes demandé si les électeurs voteraient contre les politiques de réduction des émissions et quelles seraient les éventuelles conséquences sur les ambitions de l'UE concernant l'électrification par les énergies renouvelables.