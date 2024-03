L'entreprise espagnole Iberdrola est l'une des pionnières dans le secteur de l'hydrogène vert, un élément indispensable aux ambitions européennes de décarbonisation de l'industrie lourde.

L'hydrogène est un élément chimique riche en énergie et aux utilisations multiples. S'il peut être produit de manière propre et bon marché, il pourrait être le carburant du futur qui permettrait d'assainir certains des secteurs les plus polluants de la planète.

Euronews s'est rendu dans une usine de l'entreprise Iberdrola, dans le sud de l'Espagne, pour découvrir les rouages de la production d'hydrogène vert.

Un outil précieux face au défi de la décarbonisation

Alors que la production d'hydrogène vert en Europe n'était que de 20 000 tonnes en 2022, l'Union européenne a pour ambition d'en produire 10 millions de tonnes d'ici à 2030, et d'en importer 10 millions supplémentaires dans le cadre de ses objectifs "Net Zéro".

"L'Europe devrait commencer par décarboniser ses véhicules", explique Blandine Malvault, conseillère réglementaire pour l'UE à Iberdrola.

"Mais l'électrification directe n'est pas toujours possible ou rentable, et c'est là que l'on a besoin d'hydrogène renouvelable", ajoute-t-elle.

Mais les obstacles restent encore nombreux, tant au niveau technique qu'administratif.

"Nous devons encore améliorer la technologie, afin de pouvoir la déployer de manière massive", explique Carlos Fúnez Guerra, chargé du développement de l'hydrogène vert à Iberdrola. "Nous avons également besoin d'une réglementation et d'un processus d'autorisation clairs, ainsi que d'un accès au réseau".

Comment est utilisé l'hydrogène vert ?

"Pour produire de l'hydrogène vert, nous avons principalement besoin d'eau et d'électricité renouvelable", précise Carlos Fúnez Guerra.

L'usine d'Iberdrola utilise de l'électricité issue de panneaux solaires de la région pour produire son hydrogène. Celui-ci est ensuite vendu à l'entreprise Fertiberia, qui s'en sert pour produire de l'ammoniac dans le cadre de la fabrication d'engrais. Aujourd'hui, l'entreprise parvient à décarboniser environ 10 % de sa production d'ammoniac.

Les initiatives se multiplient en Europe pour essayer de limiter les émissions des secteurs les plus polluants, tels que les transports et l'industrie lourde. L'acier produit à lui seul environ 7 % des émissions de CO2 dans le monde.

En Suède, le consortium HYBRIT produit de l'acier en utilisant de l'hydrogène vert pour éliminer l'oxygène du minerai de fer, en remplacement des traditionnels hauts fourneaux alimentés au charbon.

Si, à l'heure actuelle, l'hydrogène vert est plus cher que l'hydrogène gris ou brun, qui est produit à partir de combustibles fossiles, l'industrie espère que l'écart se réduira à mesure que les prix des énergies renouvelables continueront à baisser.

Susanne Eriksson Rostmark, responsable de la recherche à LKAB, une entreprise membre de HYBRIT, avance : "À court et à moyen terme, nous prévoyons que les prix (de l'hydrogène vert) seront environ 20 % plus élevés que ceux de l'acier brun, ce qui représente moins de 200 € supplémentaires par voiture".