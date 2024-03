Vallée du Pô : La pollution atmosphérique entraîne de graves risques pour la santé de plus de 16 millions d'Italiens

Par Daniel Harper

Le cœur industriel de l'Italie a encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif "zéro pollution", fixé par l'UE.

Assise à la table de sa cuisine à Modène, dans la province italienne d'Émilie-Romagne, Valentina passe en revue les antécédents médicaux de sa famille et de celle de son mari.

Valentina, âgée de 54 ans, a vaincu un cancer du sein il y a plusieurs années et son mari Andrea, 55 an, est depuis peu en rémission d'un cancer de la moelle osseuse.

"Il est probable que cette situation soit exacerbée par la pollution", explique Valentina à Euronews Green.

La vallée du Pô où vit le couple est l'un des endroits les plus pollués d'Europe en termes de qualité de l'air. Les grandes villes telles que Milan en Lombardie et Turin dans le Piémont sont fortement polluées par la circulation et le chauffage intérieur au bois, ainsi que par des industries telles que l'agriculture, l'ingénierie et la céramique.

"Notre famille est touchée par cette situation. Si nous vivions dans un autre comté dépourvu de cette distribution industrielle, la situation serait sans doute différente.

Les liens entre la pollution de l'air et les problèmes de santé

Le dioxyde d'azote, l'ozone et les particules inhalables (PM) - en particulier les PM10 et les PM2,5 - comptent parmi les produits les plus nocifs de l'atmosphère. Ils présentent de graves risques pour la santé de plus de 16 millions d'Italiens vivant dans la plaine du Pô.

Selon les données publiées par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), l'Italie a enregistré 11 282 décès prématurés dus à l'exposition au dioxyde d'azote en 2021, soit le taux le plus élevé d'Europe.

Le cancer est également la deuxième cause de décès dans le pays, le cancer du poumon étant à l'origine du plus grand nombre de décès chez les hommes et les femmes.

A tobacconist in Modena. Cancer rates are higher in the north of Italy, though people smoke less than in the south. Daniel Harper

Bien que le nord du pays soit économiquement plus riche, qu'il ait une meilleure alimentation, qu'il compte moins de fumeurs et moins de personnes en surpoids que le sud, la région du Pô affiche un taux de mortalité par cancer plus élevé, souligne un rapport de l'université de Bologne.

"Toutes les études indiquent clairement et sans équivoque qu'il existe un lien direct entre le fait de vivre dans une zone très polluée et les risques élevés de dégradation de la santé", déclare le professeur Signorelli, président de l'Association des écoles de santé publique de la région européenne (ASPHER).

Les centres urbains sont particulièrement menacés, la ville de Crémone, dans la région de Lombardie, ayant la quatrième concentration de PM2,5 la plus élevée d'Europe, selon l'AEE.

Des villes telles que Vérone, Padoue et Vicence ont également montré une augmentation des PM2,5 entre 2018 et 2022, selon un rapport du réseau européen de journalisme de données (European Data Journalism Network).

Un combat difficile pour les régions du Pô

La géographie qui a permis à l'Italie d'industrialiser son nord est la même qui a causé la dégradation de sa qualité de l'air. Ses plaines fournissent 35 % de la production agricole du pays et abritent des usines produisant des tuiles et des briques.

Entourée par les Alpes au nord et la chaîne des Apennins au sud, la vallée retient les polluants atmosphériques. Une concentration malsaine s'accumule dans les villes densément peuplées.

"La vallée du Pô se caractérise par une forte urbanisation et des conditions météorologiques généralement défavorables à la dispersion des polluants", explique Secondo Barbero, directeur général de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPA) du Piémont.

C'est particulièrement vrai en hiver, lorsque le vent est faible et que l'air plus froid et plus dense se déplace plus lentement, ce qui emprisonne les polluants dans l'atmosphère. Cette stagnation accrue signifie également que les personnes sont exposées à ces polluants plus longtemps qu'en été.

"La réduction des niveaux de pollution en deçà des limites fixées par la législation européenne exige donc dans la vallée du Pô un effort beaucoup plus important que dans d'autres régions", explique M. Barbero.

Des progrès ont toutefois été réalisés au cours des 20 dernières années. L'abandon des combustibles fossiles dans les transports et les systèmes de chauffage domestique a entraîné une légère baisse des polluants dans l'atmosphère de la vallée.

En 2023, la quantité de PM10, de PM2,5 et de dioxyde d'azote est même tombée dans les limites recommandées au niveau national, ce qui en fait l'une des meilleures années en termes de minimisation des niveaux de PM10 et de PM2,5 dans l'atmosphère.

Une meilleure campagne d'information est nécessaire

Comme beaucoup, Beatrice Bos souhaite que les choses changent. Chef d'équipe de l'organisation Our Youth 4 Climate Milano, elle sensibilise les jeunes aux questions environnementales à Milan et en Lombardie.

"Milan est une ville qui connaît de gros problèmes de pollution, mais personne n'est vraiment conscient de l'état critique dans lequel elle se trouve, surtout par rapport à d'autres zones en Europe", explique-t-elle.

L'importance de la région ne peut être sous-estimée. Avec un tiers de la population italienne et près de la moitié du PIB généré dans cette région, il n'est pas étonnant que les institutions nationales et les entreprises privées ne s'empressent pas de souligner à quel point cette productivité peut être néfaste pour la population du Pô.

Mais l'action climatique exige un changement. Selon un rapport d'une commission du ministère italien des infrastructures durables et de la mobilité, un investissement supplémentaire de 16 milliards d'euros est nécessaire pour réduire les émissions de 55 % d'ici à 2030 et atteindre le niveau zéro d'ici à 2050.

"Il est certain que la majorité de la population est consciente des dangers de cette pollution", déclare Barbara Meggetto, présidente de la section lombarde de Legambiente.

Legambiente est la plus grande association environnementale à but non lucratif d'Italie. Elle finance la recherche et promeut des politiques environnementales plus ambitieuses au sein des gouvernements régionaux et nationaux.

"La communication institutionnelle a toujours évité de confronter les citoyens aux causes, précisément pour éviter d'affecter les comportements d'achat et les habitudes de mobilité", affirme-t-elle, "fournissant ainsi une sorte d'alibi institutionnel par rapport à la nécessité de développer une mobilité plus durable des personnes et des biens".

Paola Fagioli, secrétaire de la section Emilia Romagna de Legambiente, est d'accord pour dire qu'"une meilleure campagne d'information est nécessaire".

Suite à l'adoption de la directive sur la qualité de l'air ambiant en février par le Bureau européen de l'environnement, l'UE vise désormais à réduire la pollution de l'air autant que possible, jusqu'à atteindre un taux net de zéro d'ici 2050.

La vallée du Pô, en Italie, se bat contre ses contraintes géologiques, météorologiques, politiques et économiques pour y parvenir.

À Modène, Valentina embrasse Andrea, qui a travaillé comme ingénieur électricien pendant la majeure partie de sa vie et qui vient de sortir de deux années d'hospitalisation pour son cancer.

"Il est difficile de démontrer le lien entre la pollution et notre cancer. S'ils démontrent ce lien, ils devront fermer une grande partie de la région", dit-elle.

Valentina hausse les épaules avec un demi-sourire : "Il n'y a pas assez de recherches".