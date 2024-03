Par Euronews

L'augmentation des importations d'armes par les pays européens entre 2019 et 2023 est due en grande partie aux transferts massifs d'armes vers l'Ukraine en 2022 et 2023, selon une étude récente.

Les pays européens ont presque doublé leurs importations d'armes entre 2014-2018 et 2019-2023, augmentant leurs achats de 94 % au cours de la période observée, selon une nouvelle étude de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Une grande partie de cette augmentation est due aux transferts d'armes vers l'Ukraine, qui lutte toujours contre l'invasion russe et qui, entre 2022 et 2023, a reçu 23 % des importations d'armes de la région en 2019-2023.

Deux pays européens - la France et l'Italie - ont également considérablement augmenté leurs exportations au cours de la même période, trouvant des acheteurs en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Il est peut-être surprenant de constater, compte tenu des conflits en Ukraine et à Gaza, que le volume global des transferts internationaux d'armes a légèrement diminué de 3,3 % entre 2014-2018 et 2019-2023.

À qui l'Europe achète-t-elle des armes ?

Le plus grand importateur en Europe a de loin été l'Ukraine avec 23 % de toutes les importations européennes entre 2019 et 2023. Viennent ensuite le Royaume-Uni (11 % de toutes les importations européennes) et les Pays-Bas (9,0 %).

55 % des importations d'armes par les pays européens entre 2019 et 2023 provenaient des États-Unis, dont les exportations vers l'Europe ont augmenté de 35 % par rapport à la période précédente, 2014-2018.

"De nombreux facteurs poussent les États européens membres de l'OTAN à importer des armes des États-Unis, parmi lesquels la volonté de maintenir les relations transatlantiques et des questions plus techniques, militaires et liées aux coûts", explique Dan Smith, directeur du SIPRI, dans un communiqué de presse.

"Si les relations transatlantiques changent dans les années à venir, les politiques d'achat d'armes des États européens pourraient également être modifiées".

Quand la guerre en Ukraine a commencé il y a deux ans, la demande d'armes en Europe est montée en flèche, de même que les parts des entreprises d'armement. Les experts s'attendent à ce que l'augmentation se poursuive pour au moins cinq ans.

L'essor des exportations d'armes de la France

Les États-Unis et la France dominent actuellement les exportations mondiales d'armes, Washington ayant augmenté ses exportations de 17 % entre 2014-2018 et 2019-2023 et Paris de 47 % au cours de la même période.

À eux seuls, les États-Unis sont responsables de 42 % du total des exportations d'armes dans le monde, livrant des armes à 107 États entre 2019 et 2023, soit plus que tous les autres grands exportateurs. La hausse des exportations d'armes françaises, en revanche, est principalement liée à la livraison d'avions de combat à l'Inde, au Qatar et à l'Égypte.

Pour la toute première fois, la France a devancé la Russie dans le classement des plus grands exportateurs d'armes au monde. En effet, alors que les exportations de la France ont augmenté, celles de la Russie ont diminué de moitié (-53 %) au cours de la même période. Alors que la Russie exportait vers 31 États en 2019, ce nombre est tombé à seulement 12 en 2023.

42 % des exportations d'armes de la France sont destinées à des pays d'Asie et d'Océanie, tandis que 34 % sont envoyées à des États du Moyen-Orient.

Le principal destinataire des exportations d'armes françaises est l'Inde, avec près de 30 % de l'ensemble des exportations. Le pays a été le premier importateur d'armes au monde entre 2019 et 2023 - bien que son principal fournisseur reste la Russie, qui a représenté 36 % de l'ensemble de ses importations.

"La France profite de l'opportunité d'une forte demande mondiale pour stimuler son industrie de l'armement par le biais des exportations", explique Katarina Djokic, chercheuse au SIPRI. "La France a particulièrement bien réussi à vendre ses avions de combat en dehors de l'Europe".

En Italie, les exportations d'armes ont augmenté de 86 %, tandis qu'en Corée du Sud, elles ont progressé de 12 %.

En revanche, la Chine a vu ses exportations d'armes diminuer de 5,3 %, l'Allemagne et le Royaume-Uni de 14 %, l'Espagne de 2,2 % et Israël de 25 %.

À qui l'Europe vend-elle des armes ?

Ensemble, les États-Unis et l'Europe occidentale représentent 72 % de toutes les exportations d'armes en 2019-2023, tandis qu'à elle seule, l'Europe a été responsable d'environ un tiers des exportations d'armes mondiales.

Au total, cinq pays européens, figurent parmi les 10 plus grands exportateurs au monde, à savoir la France (2e), l'Allemagne (5e), l'Italie (6e), le Royaume-Uni (7e) et l'Espagne (8e). Les Pays-Bas occupent la 12ème place, suivis par la Suède (13ème), la Pologne (14ème), la Suisse (17e), l'Ukraine (18e), la Norvège (19e), la Belgique (22e) et le Belarus (23e).

Quelque 30 % des transferts internationaux d'armes ont été destinés au Moyen-Orient en 2019-2023, les trois principaux acheteurs de la région étant l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte. La majorité des importations d'armes par les États du Moyen-Orient ont été fournies par les États-Unis (52%), suivis par la France (12%), l'Italie (10%) et l'Allemagne (7,1%).

Les plus gros importateurs en 2019-2023 ont été l'Inde, l'Arabie saoudite et le Qatar, suivis par l'Ukraine, qui a reçu d'importants transferts d'armes de plus de 30 pays entre 2022 et 2023.

Les États-Unis et l'Allemagne représentent respectivement 69 % et 30 % des importations d'armes d'Israël.