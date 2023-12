Gaza : l'offensive israélienne se poursuit, nouvelle vente d'armes de Washington à Israël

Par Euronews avec AP

Les Palestiniens affluent dans le sud de la bande de Gaza alors qu'Israël étend son offensive au centre de l'enclave.

Des dizaines de milliers de Palestiniens ont afflué ces derniers jours dans une ville déjà surpeuplée à l'extrême sud de Gaza, fuyant le centre de l'enclave, alors qu'un haut responsable de l'ONU a critiqué vendredi Israël pour avoir continué à imposer de "sévères restrictions" à l'accès à l'aide.

Ces nouvelles critiques interviennent une semaine après que le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé une augmentation immédiate des livraisons humanitaires au territoire assiégé.

L'offensive aérienne et terrestre sans précédent d'Israël contre le Hamas a déplacé quelque 85 % des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza, poussant des vagues de personnes à chercher refuge dans des zones sûres désignées par Israël, que l'armée a néanmoins également bombardées. Les Palestiniens ont ainsi le sentiment pénible que nulle part ils ne sont en sécurité.

La quasi-totalité de la population dépend entièrement de l'aide humanitaire extérieure, a déclaré Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Un quart de la population meurt de faim parce que trop peu de camions entrent avec de la nourriture, des médicaments, du carburant et d'autres fournitures - parfois moins de 100 camions par jour, selon les rapports quotidiens de l'ONU.

Des images de drone prises vendredi montrent un vaste camp composé de milliers de tentes et de cabanes de fortune installées sur ce qui était un terrain vague à la périphérie ouest de Rafah, à côté d'entrepôts de l'ONU. Les gens sont arrivés à Rafah dans des camions, des charrettes et à pied. Ceux qui n'ont pas trouvé de place dans les abris déjà débordés ont monté des tentes sur les bords de la route, couverts de boue à cause des pluies hivernales.

Avec les nouveaux arrivants, la ville et ses environs comptent désormais quelque 850 000 personnes, soit plus du triple de la population normale, selon les chiffres de l'ONU.

"Certains dorment dans leur voiture, d'autres à la belle étoile", a déclaré Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA.

Par ailleurs, l'Afrique du Sud a lancé une procédure de génocide contre les Palestiniens de Gaza et demande à la Cour internationale de justice d'ordonner à Israël de mettre fin à ses attaques. Il s'agit de la première plainte de ce type déposée auprès de la Cour dans le cadre de la guerre actuelle. Israël a rapidement rejeté la demande "avec dégoût".

Les deux pays entretiennent de mauvaises relations. De nombreux Sud-Africains, y compris le président Cyril Ramaphosa, ont comparé la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens à l'ancien régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, qui pratiquait la ségrégation raciale.

L'administration Biden contourne à nouveau le Congrès pour une vente d'armes d'urgence à Israël

Pour la deuxième fois ce mois-ci, l'administration Biden contourne le Congrès pour approuver une vente d'armes d'urgence à Israël, alors que ce dernier poursuit sa guerre contre le Hamas à Gaza, sous les critiques internationales croissantes.

Le département d'État a déclaré vendredi que le secrétaire d'État Antony Blinken avait informé le Congrès qu'il avait pris une deuxième décision d'urgence couvrant une vente de 147,5 millions de dollars pour des équipements, y compris des fusibles, des charges et des amorces, qui sont nécessaires pour faire fonctionner les obus de 155 mm qu'Israël a déjà achetés.

"Étant donné l'urgence des besoins défensifs d'Israël, le secrétaire d'État a informé le Congrès qu'il avait exercé son autorité déléguée pour déterminer qu'il existait une situation d'urgence nécessitant l'approbation immédiate du transfert", a déclaré le ministère.

"Les États-Unis sont attachés à la sécurité d'Israël et il est vital pour les intérêts nationaux américains de veiller à ce qu'Israël soit en mesure de se défendre contre les menaces auxquelles il est confronté."

La décision d'urgence signifie que l'achat ne sera pas soumis à l'examen du Congrès pour les ventes militaires à l'étranger. Ce type de décision est rare, mais pas sans précédent, lorsque les administrations estiment qu'il est urgent de livrer des armes sans attendre l'approbation du législateur.