Voyager peut-il être durable ? Le secteur dessine un nouvel avenir à l’ITB Berlin

Alors que le secteur du voyage et du tourisme mondial devrait se relancer pleinement cette année après la pandémie, il est soumis à une pression croissante pour respecter ses engagements en matière de développement durable.

PUBLICITÉ

Des milliers de représentants du secteur du voyage et du tourisme se sont réunis à Berlin à l’occasion du salon annuel ITB et se sont montrés optimistes, le secteur ayant retrouvé tout son dynamisme après la crise sanitaire. Aujourd’hui, il est question de « mieux reconstruire ».

Dans ce numéro de Focus, le journaliste d’Euronews, Damon Embling, s’entretient avec des représentants des plus grandes destinations mondiales pour connaître leurs initiatives en matière de développement durable dans le but de promouvoir la décarbonisation et le tourisme responsable.

Il apprend que l’Italie fait désormais payer les touristes d’un jour pour visiter la célèbre ville de Venise en haute saison.

Damon se renseigne également sur Oman, qui souhaite augmenter le nombre de visiteurs en privilégiant la qualité à la quantité. Le Japon souligne l’un de ses principaux objectifs pour l’avenir : encourager les visiteurs à sortir des lumières des grandes villes pour explorer les zones rurales et rencontrer les communautés locales.

L’une des autres grandes tendances de l’ITB de cette année est le tourisme de santé et du bien-être, qui a gagné en popularité depuis la pandémie. Damon découvre que la Thaïlande enregistre une hausse de 20 pour cent de la demande, le pays proposant divers traitements et expériences, notamment des massages traditionnels. De son côté, l’Algérie cherche à promouvoir ses eaux thermales, pour bénéficier de l’attrait de ce type de tourisme.