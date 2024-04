Watches and Wonders 2024 : l'élite de l'horlogerie dévoile ses créations à Genève

Nous nous plongeons dans le monde de l'horlogerie à l'occasion du salon Watches and Wonders 2024.

PUBLICITÉ

Euronews s'est rendu à Genève pour le salon Watches and Wonders afin de rencontrer les responsables des marques prestigieuses Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe et Hermès, et de découvrir les dernières tendances du secteur.

Les horlogers ont présenté leurs techniques et leurs créations aux amateurs de montres du monde entier. Des personnalités du secteur ont expliqué à Euronews ce qui fait la spécificité de leurs créations et ce que la grande horlogerie signifie pour eux.

Nous nous sommes entretenus avec le propriétaire et directeur artistique des Ateliers Louis Moinet, qui nous a expliqué comment sa marque s'est fait une place avec ses montres exclusives dans un marché de niche hautement compétitif où l'art et la technologie se rencontrent.

Nous nous sommes également entretenus avec le président du salon, Matthieu Humair, sur la manière dont le secteur s'efforce d'inciter les jeunes générations à entamer une carrière dans l'horlogerie.