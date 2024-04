Les principaux acteurs des grandes entreprises, des villes et des institutions financières ont débattu de la manière de financer la transition écologique lors des CdP Awards Europe 2024.

PUBLICITÉ

Le 26 mars, le CdP a reconnu les acteurs économiques les plus ambitieux ouvrant la voie à un continent plus vert lors de ses prix à Paris.

CdP est une organisation à but non lucratif qui gère le principal système de divulgation environnementale au monde. L’Europe abrite sept des douze entreprises au monde à figurer sur la liste A du CdP pour le changement climatique, les forêts et la sécurité de l’eau, notamment Beiersdorf, Danone, Kering, Lenzig, L’Oréal, MM Group et Miquel y Costas.

Plus de 24 000 entreprises, villes et États ont communiqué leurs données environnementales au CdP en 2023, y compris des sociétés cotées qui représentent les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale.

« Le CdP nous oblige à passer à l’action parce qu’il y a des critères qui sont super transparents et exigeants. Chaque année, nous nous comparons à d’autres concurrents, ce qui a radicalement changé la façon dont nous abordons le développement durable à Beiersdorf », a déclaré Vincent Warnery, PDG de la société, qui est un leader des produits cosmétiques. Le CdP encourage les acteurs économiques non seulement à réduire leurs propres émissions, mais aussi à utiliser leur capital et leur pouvoir d’achat pour stimuler le changement. Une grande partie des émissions de CO2 de nombreuses entreprises sont appelées « scope 3 », ce qui signifie qu’elles sont indirectes et peuvent être réduites grâce à une transformation de leur chaîne de valeur.

« Notre scope 3 représente environ 80 % de nos émissions. Nous avons plus de 10 000 fournisseurs et nous devons les motiver à réduire leurs émissions », a déclaré Helmut Frieden, vice-président du développement durable chez Symrise, une société CdP A List et leader européen des arômes et parfums.

‘Déplacer l’argent’

Cette année, le thème de l’événement du CdP était « déplacer l’argent ». Alors que la réalisation d’objectifs nets nuls pourrait nécessiter un investissement annuel de 4 000 milliards de dollars (3 700 milliards d’euros) au cours des 30 prochaines années, 70 % des entreprises européennes dépensent moins d’un quart de leurs dépenses en capital pour la transition, selon un rapport conjoint du CdP et d’Oliver Wyman publié lors de l’événement

« Les entreprises constatent un manque d’accès au capital, mais les investisseurs affirment que les modèles commerciaux verts ne sont pas sur le point d’être évolutifs. Nous devons donc sortir de cette impasse verte », a déclaré à Euronews Maxfield Weiss, directeur exécutif pour l’Europe chez CdP.

Les villes cherchent également à investir dans des infrastructures respectueuses du climat. La ville finlandaise de Turku, qui figure sur la liste A des villes du CdP, espère atteindre la neutralité carbone en 2029 pour marquer son 800e anniversaire.

« Les villes ont besoin de financements plus accessibles et plus flexibles. Le financement est très fragmenté en ce moment », a déclaré Minna Arve, maire de Turku, à Euronews. « Un autre problème est que le financement est généralement destiné à des projets pilotes et qu’il n’est pas évolutif. Nous avons également besoin de soutien pour les investissements à grande échelle. » La ville finlandaise a reçu le soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour financer certains de ses projets. Les banques centrales et les banques de développement jouent un rôle essentiel pour assurer la stabilité économique à long terme de cette transition, selon le CdP.

Michiko Suga, représentante du bureau européen de la Banque asiatique de développement (BAD), a déclaré que le secteur asiatique des infrastructures devrait à lui seul investir environ 200 milliards de dollars (185 milliards d’euros) par an uniquement pour le financement de la lutte contre le changement climatique.

« Le secteur public ne peut pas financer tout cela seul », a déclaré Suga. « Le secteur privé n’entrera en jeu que s’il constate qu’il est plus rentable d’investir dans le climat et la nature que de ne pas le faire. Nous devons donc réduire les risques et créer un environnement rentable pour le secteur privé. »

Remodeler les modèles d’affaires

Un certain nombre de fabricants présents à l’événement ont déclaré que nos économies n’étaient pas suffisamment propices aux investissements verts. Plusieurs participants ont appelé à davantage d’investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Un représentant du géant allemand de l’acier thyssenkrupp a déclaré à Euronews que le succès de sa future usine d’acier à hydrogène dépendrait de la capacité de construire le bon réseau.

« Nous allons avoir besoin de beaucoup d’électricité verte et nous ne pouvons pas la fournir nous-mêmes », a déclaré Ilse Henne, membre du conseil d’administration de thyssenkrupp. « Nous avons besoin que les entreprises énergétiques investissent davantage dans la création d’énergie verte afin que nous puissions avoir de l’hydrogène vert et commencer à produire de l’acier vert. »

Pour réaligner les flux financiers négatifs pour le climat afin d’essayer de maintenir le seuil de 1,5 °C convenu dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015 à portée de main, le CdP affirme que les entreprises, les institutions financières, les villes et les régulateurs doivent également avoir accès à des données de haute qualité. L’organisation travaille à l’harmonisation des données environnementales pour les rendre comparables et utilisables.

« Lorsque vous pensez aux services financiers, à l’accès au capital, nous constatons que les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur le risque. La divulgation de données n’est pas agréable, c’est indispensable », a déclaré Sherry Madera, PDG de CdP.