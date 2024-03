Comment les questions économiques européennes ont-elles évolué sous la présidence d'Ursula von der Leyen ?

Ursula von der Leyen brigue un second mandat à la tête de la Commission européenne. Quel a été l'impact de son mandat actuel de cinq ans sur l'économie ?

Lorsque l'Europe votera pour un nouveau Parlement, en juin, le résultat influencera indirectement la nomination d'un nouveau président de la Commission.

Après cinq ans de mandat, l'Allemande, Ursula von der Leyen, se lance à nouveau dans la course, dans l'espoir de conserver son titre de chef de l'exécutif de l'UE.

Compte tenu du contexte plus large de son mandat, Ursula von der Leyen termine cette étape avec un héritage important.

Rarement un président de la Commission n'a relevé une telle série de défis, notamment la pandémie de COVID-19, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la flambée inflationniste que ces deux événements ont déclenché.

Si la politique monétaire relève de la Banque centrale européenne, la Commission a un rôle à jouer dans les affaires économiques, en élaborant des politiques visant à promouvoir la croissance.

La croissance, ce Saint-Graal indispensable au maintien d'un bon niveau de vie, stagne actuellement dans l'UE.

Les défenseurs d'Ursula von der Leyen invoqueront la malchance. Les critiques diront qu'une mauvaise gestion n'a pas aidé.

Dans son discours annuel devant le Parlement européen l'année dernière, l'actuelle présidente de la Commission a présenté ses victoires en faveur de la croissance, dans l'espoir de séduire les eurodéputés de son parti populaire européen de centre-droit (PPE).

Plus de six mois plus tard, alors qu'une nouvelle ère politique se profile à l'horizon, Euronews se penche sur les moments économiques clés de la présidence d'Ursula von der Leyen.

Fonds européen de nouvelle génération

L'une des initiatives financières les plus marquantes de la Commission ces dernières années a été le programme de relance NextGenerationEU, également connu sous le nom de NGEU.

Afin de relancer l'économie européenne frappée par une pandémie, les pays de l'UE ont décidé de mettre des fonds en commun, dans l'espoir d'éviter une répétition de la crise de l'euro survenue dix ans plus tôt.

Les États membres dont les besoins économiques sont les plus importants, comme la Croatie ou la Grèce, ont reçu la plus grande partie de l'aide. Par solidarité, les pays plus riches, comme le Danemark ou l'Irlande, ont reçu moins d'argent.

Le succès du plan de relance, d'une valeur d'environ 832 milliards d'euros, est encore à l'étude.

Bien que le NGEU soit devenu opérationnel en 2021, les États membres sont tenus de soumettre des propositions de dépenses pour débloquer les fonds, une clause qui a retardé l'allocation des ressources.

La date limite pour dépenser ces chèques de relance a été fixée à 2026, une limite que certains jugent trop restrictive.

Certains projets d'infrastructure, tels que l'amélioration des systèmes de transport, ne peuvent être réalisés du jour au lendemain.

Les critiques font également valoir que la portée d'une mesure de relance ponctuelle est limitée lorsqu'il s'agit de créer des services qui nécessitent un personnel permanent, comme l'aide à la garde d'enfants.

Pourtant, malgré ses défauts, et bien qu'il soit arrivé bien plus tardivement que son homologue américain, le NGEU s'est avéré fructueux.

Parallèlement aux efforts de la Banque centrale européenne, le lancement du fonds a contribué à calmer la frénésie des marchés au plus fort de la pandémie.

"NextGenerationEU a joué un rôle clé dans la préservation des investissements publics, ce qui contraste fortement avec l'expérience désastreuse des années qui ont suivi la crise financière, lorsque les investissements publics se sont effondrés", a déclaré Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l'économie, le mois dernier.

"Selon nos prévisions d'automne, le ratio d'investissement public de l'UE devrait atteindre 3,5 % du PIB en 2025, contre 3,0 % en 2019. Et environ la moitié de cette augmentation est liée au financement de l'UE", a-t-il ajouté.

Transition verte et énergie

Jusqu'à 30 % du paquet NextGenerationEU sera financé par des obligations vertes, c'est-à-dire qu'il ne servira qu'à financer des projets respectueux de l'environnement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie environnementale plus large de l'Union : le "Green Deal" de l'UE.

Approuvé en 2020, le Green Deal définit l'engagement de l'Europe à devenir climatiquement neutre en 2050, et il a des implications significatives pour l'économie.

Les récentes manifestations d'agriculteurs dans toute l'Europe sont un exemple frappant des craintes réelles que suscite la transition verte.

Selon les agriculteurs, les exigences environnementales de l'UE sont trop contraignantes pour qu'ils puissent gagner leur vie de manière équitable.

À long terme, la Commission affirme que le Green Deal aura néanmoins un effet positif, en stimulant la compétitivité de l'UE par la création d'emplois dans des secteurs respectueux de l'environnement.

Luis Cano, porte-parole du parti ADLE (Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe) et de la campagne Renew Europe Now, affirme, à Euronews, qu'Ursula von der Leyen n'a pas réussi à transformer les stratégies environnementales en stratégies de croissance - malgré le succès de son fonds d'aide à la lutte contre la pandémie.

"Pour l'ADLE, la réalisation du marché unique est une priorité afin d'atteindre l'objectif du Green Deal, à savoir une croissance durable pour les entreprises et les citoyens", précise-t-il.

"Pendant cinq ans, le marché unique a été négligé en permettant trop de fragmentations, des subventions somptueuses accordées aux grandes entreprises nationales à l'échec de l'Union du marché des capitaux."

Lancée en 2014, l'Union des marchés de capitaux vise à faciliter la circulation des fonds entre les États membres de l'UE.

En théorie, cela pourrait donner un coup de fouet aux ambitions climatiques de l'UE en facilitant les investissements transfrontaliers des entreprises. En réalité, les barrières des marchés nationaux freinent encore les progrès.

Dé-risquer la Chine

La tentative de l'Europe de décarboner son économie dépend également de la politique mondiale et de son propre penchant pour le protectionnisme.

Actuellement, l'Union est inondée de technologies vertes bon marché en provenance de Chine, qui est le leader en matière de production de panneaux solaires et de batteries électriques.

Bien que ces importations constituent un pilier essentiel de la transition de l'Europe, l'impact sur l'emploi dans l'UE, sans parler de la résilience politique de l'Union, suscite des inquiétudes.

Pour les climato-sceptiques, l'un des points positifs du Green Deal est l'amélioration de la sécurité énergétique. L'Europe envisageait de réduire sa dépendance au gaz russe en renforçant sa production nationale d'électricité.

Aujourd'hui, l'idée que la Chine puisse rationner les technologies vertes - et donc rançonner l'Europe - est loin d'être séduisante.

En réponse à ces inquiétudes, Ursula von der Leyen tient actuellement un discours ferme en ce qui concerne la protection du marché de l'UE.

L'année dernière, la Commission a lancé une enquête anti-subventions sur les véhicules électriques chinois et n'a pas écarté la possibilité d'imposer des droits de douane punitifs.

Rebecca Christie, chercheuse principale au sein du groupe de réflexion, Bruegel, estime qu'il ne serait pas judicieux de le faire.

"C'est un domaine où je pense que ce qu'Ursula von der Leyen fait et ce sur quoi elle fait campagne vont diverger quelque peu. Pour sa campagne, elle doit montrer qu'elle a un plan pour la Chine, qu'elle se prémunit contre les perceptions de risque", explique-t-elle.

"D'un point de vue pratique, il se peut qu'elle ne veuille pas réclamer davantage de droits de douane si elle peut l'éviter. En effet, l'Europe a besoin de s'électrifier et la transition verte doit être abordable", ajoute-t-elle.

En termes d'emplois, les experts de Bruegel ont également souligné que le fait d'éviter la Chine ralentirait en fait l'installation de technologies telles que les panneaux solaires. Cela aurait pour effet de détruire les emplois européens liés au déploiement de ces technologies.

Pénurie de main-d'œuvre

Iratxe García Pérez, présidente du groupe S&D ( Alliance progressiste des socialistes et démocrates), a indiqué que la pénurie de main-d'œuvre et de compétences constituait une autre préoccupation urgente pour les entreprises européennes.

"Notre approche consiste à investir dans les personnes par le biais de la formation, de l'éducation et du développement professionnel. Notre groupe est convaincu que l'économie européenne sera plus efficace et plus compétitive avec une main-d'œuvre bien formée et traitée équitablement", expliqueIratxeGarcía Pérez.

L'Union européenne souffre actuellement d'un important déséquilibre sur le marché du travail. Alors que certaines industries disposent d'un surplus de travailleurs qualifiés, d'autres secteurs souffrent d'une grave pénurie de personnel.

Selon le dernier rapport d'EURES, le réseau européen de l'emploi, les 27 États membres de l'UE, ainsi que la Norvège et la Suisse, ont connu des pénuries de main-d'œuvre au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année 2022. Les secteurs les plus touchés sont les logiciels, les soins de santé, la construction, l'ingénierie et l'artisanat.

Cette tendance, qui finira par limiter la croissance économique, ne fera que s'exacerber avec le vieillissement de la population européenne. À mesure que le ratio travailleurs/retraités augmentera, les entreprises auront du mal à trouver suffisamment de main-d'œuvre pour satisfaire les besoins des consommateurs.

L'une des options, même si elle ne constitue pas une solution durable, consiste à augmenter le flux migratoire vers l'Europe.

Karel Lannoo, directeur général du groupe de réflexion CEPS, assure, à Euronews, qu'Ursula von der Leyen évite d'aborder pleinement cette question parce qu'elle est politiquement sensible.

"Si vous appelez à la réindustrialisation, cela appelle à une énorme immigration - parce que nous savons qu'il y a d'énormes pénuries sur le marché du travail ", souligne-t-il. "La Commission ne devrait pas avoir peur de le dire en public".

L'héritage d'un premier mandat

En examinant le bilan d'Ursula von der Leyen au cours des cinq dernières années, nous pourrions nous contenter de dresser la liste de ses objectifs par rapport à ses réalisations actuelles.

Toutefois, il est important de ne pas simplifier à l'excès les mécanismes complexes du système européen.

Contrairement au chef d'un gouvernement national, qui peut mettre en œuvre des politiques plus directement, le rôle de la Commission est d'encourager les États membres à agir.

L'un des défis de l'Union est qu'une action significative nécessite une coopération à grande échelle, ce qu'Ursula von der Leyen est parvenue à faire, du moins à certaines occasions, au cours de son mandat.

"Elle choisit une position en avance sur le groupe et plante en quelque sorte un mât, et elle attend de voir si le groupe se place sous ce mât", précise Rebecca Christie, de Bruegel.

"Si ce n'est pas le cas, elle reprend son mât et le déplace à un autre endroit, qui peut être adjacent ou similaire, mais qui est toujours en avance par rapport à l'endroit où nous avons commencé".

En ce qui concerne l'avenir de la Commission, si Ursula von der Leyen remporte un second mandat, beaucoup dépendra encore des persuasions du nouveau Parlement et des dirigeants nationaux.

"Ursula von der Leyen a audacieusement guidé l'Union européenne à travers deux des crises les plus importantes de ces dernières décennies", met en avant un porte-parole du PPE à Euronews.

"Au cours de la prochaine législature, sous la direction d'Ursula von der Leyen, nous voulons renforcer la compétitivité économique mondiale de l'Europe".