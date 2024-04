Marie-Agnes Strack-Zimmermann, l'une des principales candidates aux élections européennes, a rendu un verdict foudroyant à l'issue du premier mandat d'Ursula von der Leyen.

PUBLICITÉ

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, qui est issue de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE), fait partie d'une équipe de trois candidats représentant les forces libérales lors du scrutin à l'échelle du bloc qui se déroulera du 6 au 9 juin. Actuellement membre du Bundestag, où elle préside la commission de la défense, elle brigue un siège au Parlement européen.

Dans une longue interview accordée à Euronews, la candidate a dénoncé les politiques d'Ursula von der Leyen, présidente en exercice de la Commission européenne, dans les domaines de la défense, de l'économie et des droits fondamentaux. Ursula von der Leyen est candidate pour un second mandat et est largement considérée comme la favorite.

« Je suis absolument déçue », a déclaré Mme Strack-Zimmermann lundi, s'exprimant à Maastricht quelques heures avant un débat avec tous les principaux candidats.

La libérale a reproché à la présidente sortante d'avoir mis trop de temps à placer la défense au premier rang des priorités de l'UE, uniquement après que les troupes russes aient franchi les frontières de l'Ukraine et déclenché le plus grand conflit armé sur le continent depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'attente, a-t-elle ajouté, était particulièrement frappante si l'on considère qu'Ursula von der Leyen avait déjà été ministre de la défense sous le gouvernement de la chancelière Angela Merkel.

« Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas parlé de sécurité militaire lorsqu'elle a commencé à être présidente de la Commission, car elle connaît le sujet, elle a une idée de ce qui s'est passé », a-t-elle déclaré, faisant référence à l'annexion de la Crimée en 2014.

« J'ai été surprise qu'on ne lui ait pas dit : « Allez, nous devons faire plus en Europe », car elle a de l'expérience. »

Lorsque l'invasion russe a commencé en février 2022, l'exécutif d'Ursula von der Leyen était toujours confronté à l'onde de choc provoquée par la pandémie de COVID-19 et le déploiement du fonds de relance, constitué par des montants records d'emprunts conjoints et renforcé par des conditions de dépenses strictes pour accélérer les transitions verte et numérique.

Mais selon Marie-Agnes Strack-Zimmermann, cela ne constitue pas une excuse pour la procrastination.

« Je sais que la situation pandémique a été terrible pour tout le monde. Mais même à ce moment-là, vous pouviez voir ce qui se passait en Russie. Et ce n'était pas ceci ou cela, c'était les deux. Je pense que si vous êtes à la tête de la Commission, il n'y a pas un (seul) sujet », a-t-elle déclaré à Euronews.

« Ce n'est pas un sujet très sexy de parler d'armes, de guerre. Cela semble plus agréable si vous parlez du Green Deal, c'est un sujet plus doux. »

L'incapacité à fournir un million de cartouches d'artillerie d'ici mars 2024, comme le bloc l'avait promis à Kiev, souligne le fiasco général, a-t-elle ajouté. « C'est une question de temps. Si vous dites que nous allons y parvenir, nous devons le faire. »

Sur le plan économique, le candidat a mis en garde contre les politiques environnementales et la bureaucratie excessive qui freinaient la croissance, effrayaient les entrepreneurs et tuaient « chaque instant qui empêchait d'avoir l'idée de rester en Europe en tant qu'entreprise ».

En ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, Marie-Agnes Strack-Zimmermann a déclaré qu'il était « incroyable » que la Commission ait débloqué 10,2 milliards d'euros de fonds de cohésion pour la Hongrie un jour avant un sommet crucial que Viktor Orbán avait menacé de faire exploser.

Bruxelles a fait valoir que cette libération était inévitable après que Budapest a approuvé une réforme visant à répondre aux préoccupations de longue date concernant l'indépendance de la justice. Mais la refonte a été jugée insuffisante par le Parlement européen, qui a intenté une action en justice contre la Commission.

« Tout le monde était très irrité », a déclaré Mme Strack-Zimmermann. « Elle en est responsable. Et vous pouvez constater que le Parlement n'est pas amusé par cette situation. »

Malgré son évaluation sévère, la libérale a admis qu'être présidente de la Commission est une « tâche difficile ».

Cette interview fait partie d'une série en cours avec tous les Spitzenkandidaten. L'interview complète avec Strack-Zimmermann sera diffusée sur Euronews ce week-end.