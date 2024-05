La baisse du chômage pourrait être le signe d'une amélioration des perspectives européennes, le climat économique de la zone euro s'améliorant également.

Le rapport sur le chômage dans la zone euro pour avril 2024, publié aujourd'hui, montre un nouveau niveau record de 6,4 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 6,5 %, selon Eurostat.

Il s'agit d'une baisse par rapport au chiffre de mars, qui était également de 6,5 %. Le chômage dans la zone euro a stagné à 6,5 % au cours des cinq mois précédant le mois de mars.

Le nombre de personnes sans emploi a diminué de 100 000 par rapport au mois précédent pour atteindre 10,998 millions. Le taux de chômage des moins de 25 ans a également baissé à 14,1 % en avril. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 14,3 % du mois précédent.

L'Espagne reste en tête du classement des taux de chômage, avec 11,7 %, la France arrivant en deuxième position avec 7,3 % de la population sans emploi. L'Italie affiche un taux de chômage de 6,9 %. En revanche, l'Allemagne a le taux de chômage le plus bas, avec 3,2 %.

Le pourcentage de femmes sans emploi dans l'UE en avril 2024 était de 6,3%, soit une légère baisse par rapport aux 6,4% de mars'. D'autre part, le pourcentage d'hommes sans emploi en avril est resté le même qu'en mars, à 5,7%.

Dans la zone euro, le pourcentage de femmes sans emploi était de 6,7%, en baisse par rapport aux 6,9% de mars, tandis que pour les hommes, il était de 6,1%, comme en mars.

La Banque nationale tchèque a déclaré dans un rapport : "La récente baisse du taux de chômage à son niveau historique actuel dans la zone euro est principalement due à une amélioration significative de la situation en Grèce et, en particulier, en Espagne, où la population est nombreuse".

"Il y a dix ans, le taux de chômage était supérieur à 25 % dans ces deux pays. Depuis lors, cependant, le chômage dans ces pays a diminué de manière constante et significative (à l'exception d'une petite pause au début de la pandémie de grippe aviaire)".

La baisse du chômage laisse-t-elle présager de meilleures perspectives pour l'Europe ?

Cette amélioration du taux de chômage pourrait être une bonne nouvelle pour l'Europe, qui a dû faire face à une inflation et à des taux d'intérêt plus élevés, ainsi qu'à l'incertitude économique et géopolitique liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à la hausse des prix de l'énergie qui en a résulté.

En mai, le climat économique de la zone euro a atteint 96 points, soit le niveau le plus élevé des quatre derniers mois, selon la Commission européenne. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui d'avril (95,6), mais reste inférieur aux attentes des analystes (96,2).

Le sentiment des prestataires de services est passé de 6,1 en avril à 6,5 en mai, stimulé par leurs attentes concernant la demande future. Le sentiment des industriels a également légèrement augmenté, passant de -10,4 le mois précédent à -9,9 ce mois-ci. Les consommateurs se sont également montrés moins pessimistes, leur sentiment s'établissant à -14,3 en mai, contre -14,7 le mois précédent.

Le climat économique des détaillants est resté inchangé à -6,8, tandis que celui des constructeurs est passé de -5,6 à -6.