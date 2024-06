Des milliers de voyageurs risquent d'être affectés par l'annulation ou l'écourtement d'un certain nombre de voyages à forfait.

PUBLICITÉ

Le groupe FTI, l'un des plus grands voyagistes européens, a déposé une demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité.

L'entreprise munichoise, en proie aux difficultés, a dû notamment faire face à un faible niveau de réservations, selon ce communiqué de presse : "Après un processus d'investissement long et complexe, l'entrée d'un consortium d'investisseurs a été annoncée en avril 2024. Depuis lors, cependant, les chiffres des réservations ont été bien en deçà des attentes malgré les nouvelles positives".

"En outre, de nombreux fournisseurs ont insisté pour être payés à l'avance. Il y a donc eu un besoin accru de liquidités, qui ne pouvait plus être comblé jusqu'à la clôture du processus d'investissement. La demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est donc devenue nécessaire pour des raisons juridiques".

"Le soutien aux voyageurs touchés par les conséquences de l'insolvabilité est désormais une priorité absolue pour le groupe FTI. Nous travaillons actuellement d'arrache-pied pour faire en sorte que les voyages qui ont déjà commencé puissent se terminer comme prévu. Les voyages qui n'ont pas encore commencé ne seront probablement plus possibles ou seulement partiellement possibles à partir du mardi 4 juin 2024."

FTI a également souligné que les détails concernant le traitement des informations aux voyageurs et les mesures d'insolvabilité à mettre en œuvre étaient encore en cours d'élaboration.

En outre, un site web et une ligne d'assistance téléphonique ont été mis en place pour aider les clients, répondre à leurs questions et faire en sorte que les remboursements et autres aspects techniques soient réglés de la manière la plus harmonieuse et la plus efficace possible.

Les vacanciers risquent d'être confrontés aux perturbations

Les voyageurs qui espèrent s'envoler cet été pourraient être confrontés à un certain nombre de perturbations, plusieurs voyages ayant été annulés ou écourtés. Les vacanciers devront trouver d'autres options de voyage ou passer l'été chez eux.

Pour les voyageurs bloqués dans des pays étrangers, le ministère allemand des affaires étrangères a apporté son soutien, déclarant qu'il aiderait à rapatrier les touristes dans leurs pays respectifs et qu'il apporterait une aide consulaire, le cas échéant.

Ces derniers mois, l'Allemagne a été confrontée à un nombre croissant de problèmes liés aux voyages et au tourisme, notamment en raison des grèves de grande ampleur déclenchées par les employés de la Lufthansa pour obtenir une augmentation de salaire.

Les compagnies aériennes et les voyagistes sont toujours confrontés aux effets persistants de la pandémie, combinés à l'augmentation du coût de la vie et des taux d'intérêt, qui freinent quelque peu la demande de voyages en raison de la baisse des revenus disponibles.

Récemment, l'industrie européenne du transport aérien a demandé à ce que les gouvernements soutiennent davantage les compagnies aériennes afin qu'elles accélèrent leur transition vers les énergies renouvelables, en augmentant la production de carburant aviation durable (SAF), ainsi que les subventions et les aides à l'achat de ce carburant.