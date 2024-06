Les prix de la bière varient considérablement d'une capitale européenne à l'autre, avec les coûts les plus élevés dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en France. Cela change si l'on considère le niveau de prix des boissons alcoolisées calculé à l'aide des parités de pouvoir d'achat.

L'heure du Championnat d'Europe 2024 a sonné. Les amateurs de football se préparent à vivre l'excitation des matchs et, pour beaucoup, cela signifie savourer une bière en regardant leurs équipes préférées s'affronter.

Toutefois, le coût de cette expérience variera considérablement en fonction de l'endroit où les supporters se trouvent ou se rendent. Des données récentes révèlent des différences notables entre les prix des bières pression nationales et le niveau général des prix des boissons alcoolisées en Europe, ce qui met en évidence les coûts variables auxquels les supporters peuvent s'attendre.

Selon Numbeo, un site de statistiques sur le coût de la vie alimenté par les utilisateurs, le prix de la bière pression (0,5 litre) dans les restaurants ou les pubs varie de 2 euros à Sofia à 8 euros à Copenhague, parmi les capitales de l'UE.

Les pays nordiques ont les prix de la bière les plus élevés

Si l'on inclut l'Association européenne de libre-échange (AELE), le Royaume-Uni et les pays candidats à l'adhésion à l'UE, Reykjavik, en Islande, arrive en tête de liste avec 10 euros par bière, suivie de près par Oslo (9,6 euros).

Copenhague et Helsinki viennent ensuite, avec un prix moyen de 8 euros par bière.

Il faut payer plus de 7 euros pour une bière pression à Londres (7,7 euros) et à Paris (7 euros). À Berne, en Suisse, la bière coûte 6,7 euros.

Bien que trois villes se classent au-dessus de Stockholm (6,7 euros), les pays nordiques affichent globalement les prix de la bière les plus élevés d'Europe.

Cela indique que les supporters de ces villes devront prévoir un budget plus important pour leurs boissons le jour du match par rapport à d'autres endroits.

En revanche, des villes comme Kyiv, Minsk et Chisinau offrent des options nettement moins chères. C'est dans la capitale ukrainienne que le prix de la bière est le plus bas (1,1 €), suivi de Minsk (1,2 €) et de Chisinau (1,3 €).

Les prix des bières sont également comparativement plus bas à Madrid (3,5 euros) et à Lisbonne (3 euros).

Il s'agit là de prix nominaux qui ne reflètent pas les standards de pouvoir d'achat (SPA). Cette importante disparité de prix montre à quel point les prix de la bière peuvent refléter des conditions économiques plus larges et des facteurs de marché locaux.

Variations de prix à l'intérieur des pays

Les prix de la bière peuvent varier considérablement au sein de certains pays, la rendant moins chère dans certaines villes. Le Royaume-Uni en est un bon exemple : alors qu'une bière coûte 7,7 euros à Londres, vous pouvez en déguster une pour 4,3 euros à Coventry, 4,8 euros à Aberdeen et 5,2 euros à Sheffield.

Où se trouve l'alcool le moins cher et le plus cher en Europe ?

Les indices de niveau de prix (IPP) permettent de comparer les niveaux de prix des pays par rapport à la moyenne de l'UE, calculée en utilisant les parités de pouvoir d'achat (PPA). Si l'IPP est supérieur à 100, le pays est relativement cher par rapport à la moyenne de l'UE. Inversement, si le PLI est inférieur à 100, le pays est relativement bon marché par rapport à la moyenne de l'UE.

En 2022, selon Eurostat, l'office statistique officiel de l'UE, l'Islande (297 % de la moyenne de l'UE) était le pays le plus cher pour les boissons alcoolisées, tandis que la Hongrie (82 %) était le moins cher des 37 pays européens.

Dans l'UE, la Finlande était le pays le plus cher pour l'alcool, avec un indice de niveau de prix de 213%, suivie de près par l'Irlande (210%).

Comme pour les prix nominaux, les pays nordiques ont l'indice de niveau de prix le plus élevé pour les boissons alcoolisées. Les trois premiers sont des pays nordiques, d'autres se classant également parmi les huit premiers.

Les cas de la Turquie et de la Grèce sont également remarquables. Dans ces pays, les niveaux de prix des boissons alcoolisées sont nettement supérieurs à la moyenne de l'UE, avec respectivement 173 % et 153 %.

Le Royaume-Uni est plus cher, tandis que les "quatre grands" de l'UE sont moins chers

Si l'on examine les cinq plus grandes économies européennes, le niveau de prix des boissons alcoolisées au Royaume-Uni (139 %) est plus élevé que la moyenne de l'UE. Bien que les données britanniques datent de 2020 et ne soient pas directement comparables à celles de 2022, elles fournissent néanmoins des indications précieuses.

En France, l'indice se situait juste en dessous de la moyenne de l'UE, à 99,9 %. En Espagne, il était de 97,6 %, en Italie de 89,3 % et en Allemagne de 86,7 %, ce qui indique que les boissons alcoolisées sont moins chères dans les "quatre grands" de l'UE par rapport à la moyenne globale de l'UE.

Le niveau de prix de l'alcool était environ 3,6 fois plus élevé dans le pays le plus cher que dans le pays le moins cher parmi les 37 pays. Au sein de l'UE, cette différence était de 2,6 fois.