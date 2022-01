Matthias Zeitler est le cofondateur d'un espace de coworking à Bansko, l'une des destinations les plus réputées en Europe pour les nomades numériques. Entrepreneur originaire de Munich en Allemagne, il a créé Coworking Bansko avec l'idée d'attirer les travailleurs nomades qui comme lui, explique-t-il, "n'ont plus vraiment de domicile et se déplacent d'un endroit à un autre, leur valise à la main." Il en a fait l'expérience en Russie et aux États-Unis notamment après avoir créé sa propre société de marketing en ligne.

À l'origine, le concept a démarré comme un hobby pour lui dans le sens où il lui permettait de mêler travail et relations amicales. "On était une dizaine d'amis, on a loué un appartement ensemble, on voulait jouer à des jeux de société et passer du bon temps dans les montagnes tout en travaillant," raconte-t-il.

Coworking Bansko compte aujourd'hui, une centaine de membres venus du monde entier. La plupart d'entre eux travaillent dans le numérique, écrivent des livres ou sont traducteurs, graphistes et développeurs de logiciels. Ce qui rend ce lieu magique selon son cofondateur, c'est sa communauté de membres.

Matthias Zeitler, cofondateur d'un espace de coworking à Bansko Monica Pinna

"En Bulgarie, le coût de la vie est bas"

Pourquoi avoir choisi la petite ville de montagne de Bansko, l'une des principales stations de ski de Bulgarie pour créer son espace de coworking ? Voici la réponse de Matthias Zeitler : "La Bulgarie est un pays très intéressant car le coût de la vie y est bas, les impôts y sont peu élevés ; c'est en Europe, donc il n'y a pas de problèmes de visa et la nature est magnifique.J'ai découvert Bansko dans le massif de Pirin et comme j'aime les montagnes, j'ai trouvé cela naturel de venir ici," dit-il.

"Bien sûr, on pourrait tous travailler à la maison, mais c'est ennuyeux," fait-il remarquer. "Beaucoup de gens viennent ici pour être entourés de personnes qui ont le même état d'esprit et qui comprennent leurs besoins et leur vision," estime-t-il.

L'espace de coworking incite au partage de compétences et des présentations sont organisées tout comme des activités sportives et conviviales. Les nomades qui le fréquentent travaillent en son sein, mais peuvent aussi aller skier ou faire du snowboard ensemble. "On combine le travail et les loisirs à la montagne," résume Matthias Zeitler.

Coworking Bansko compte en moyenne, une centaine de membres Monica Pinna

"Construisez l'espace de coworking de vos rêves"

L'entrepreneur veut aujourd'hui, transformer Coworking Bansko en attirant des entreprises dans la ville bulgare, mais aussi "passer d'une entreprise que je possède à quelque chose que notre communauté partage," dit-il. "L'un des projets qui nous permettra d'y parvenir, c'est Coliving Bansko où l'on proposera des logements," indique-t-il.

Enfin, quel conseil pourrait-il donner à ceux qui veulent créer comme lui, leur espace de coworking ? "Je trouve très important de comprendre d'abord la raison pour laquelle on veut rejoindre de ce type d'espace, c'est une réponse différente pour chacun, en fonction de sa motivation," affirme-t-il. "Alors, trouvez pourquoi vous voulez faire du coworking et ensuite, construisez l'espace dédié de vos rêves," invite-t-il.