Kirill Serebrennikov a pu quitter la Russie, son film sera à Cannes en mai

Le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, condamné par le régime de Poutine et interdit de sortie du territoire pendant des années, vit depuis fin mars à Berlin, et travaille dans toute l'Europe. Il revient sur la terible situation en Ukraine, et sur celle de la population russe et en particulier des artistes, pris en tenaille entre l'auto-censure et la répression.

Kirill Serebrennikov sera présent en mai à Cannes où son dernier film, "La femme de Tchaïkovski", est en compétition pour la Palme d'or. Le Festival d'Avignon a aussi annoncé qu'il avait programmé sa nouvelle pièce, Le moine noir, en ouverture de sa prochaine édition en juillet.

S'adressant à l'AFP à Berlin, son nouveau domicile, Serebrennikov, le fils russe d'un père juif et d'une mère ukrainienne, a déclaré qu'il ressentait "juste de l'horreur, de la tristesse, de la honte, de la douleur" à propos de l'invasion.

"C'est le résultat de nombreuses années de propagande terrible."

"J'aime la Russie, j'aime le peuple russe et je sais qu'il est vraiment pacifique", a-t-il déclaré. "En même temps, beaucoup d'entre eux, d'après ce que je lis et ce que je vois, soutiennent cette terrible division, et cette terrible tuerie, qui ressemble parfois à de l'autodestruction", a-t-il ajouté. "Ça arrive aujourd'hui et j'ai peur, mais c'est le résultat de nombreuses années de propagande terrible."

Assigné à résidence et accusé de fraude, il n'a pas pu assister au Festival de Cannes en 2017 pour son film Leto, ni l'an dernier pour La fièvre de Petrov, allégorie hallucinée de la société russe en perdition.

"La culture et la guerre sont opposées et les gens de la culture ne peuvent pas faire partie de la guerre, ils ne peuvent pas être des chiens de guerre", a-t-il dit, mais les artistes anti-guerre se trouvent souvent dans un dilemme quant à savoir s'ils doivent s'exprimer.

"Je ne veux pas juger"

Serebrennikov, 52 ans, a été autorisé il y a un mois à quitter la Russie, où il avait été reconnu coupable en 2020 de détournement de fonds au théâtre du Centre Gogol de Moscou.

Ses partisans disent que la condamnation était une vengeance pour ses critiques de l'autoritarisme et de l'homophobie. Il a été informé que, ayant purgé la moitié de sa peine, il était libre de partir.

"J'ai fait mon choix", a-t-il déclaré. "Mais je ne peux parler que pour moi-même".

Il y a "des gens très courageux, des artistes très courageux qui, malgré la peur, malgré toutes ces affaires et restrictions et pressions criminelles, essaient d'écrire quelque chose", a-t-il dit.

Parmi les exemples, on peut citer "quelques bons créateurs de théâtre" qui ont refusé leur "Masque d'or" du Théâtre national, et un artiste qui est allé en prison pour avoir échangé des étiquettes de prix dans un magasin contre des informations sur la guerre afin que les gens "aient la chance de lire la vérité."

D'autres se sont tus ou ont activement collaboré avec le régime, a déclaré M. Serebrennikov, tout en insistant sur le fait que ce n'était pas son rôle de juger.

Autorisé à s'exiler, et connu internationalement, il sait que tout le monde n'a pas sa chance en Russie.

"Certains d'entre eux, certaines personnes qui veulent probablement aller quelque part pour travailler, ont des familles, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas de papiers, vous savez c'est une sorte de privilège d'avoir la possibilité de partir." Kirill Serebrennikov metteur en scène

"Tchaïkovski ne bombarde pas les Ukrainiens"

En mai, Serebrennikov est attendu au Festival du film de Cannes, qu'il a manqué l'année dernière en raison d'une interdiction de voyager, bien que son film, "La Fièvree de Petrov", ait été sélectionné pour la compétition principale.

Avec son nouveau film, "La femme de Tchaïkovski", qui traite des relations orageuses entre le compositeur du XIXe siècle et son épouse, il tentera à nouveau de remporter la Palme d'or tant convoitée.

M. Serebrennikov a déclaré qu'il ne savait pas quand il reverrait son pays natal, ni son père de près de 90 ans qui vit à Rostov-sur-le-Don, près de la frontière avec l'Ukraine, mais il a ajouté : "Il ne faut jamais dire jamais".

Il a dit qu'il ne se sentait pas exilé, mais qu'il avait commencé "une nouvelle page" de sa vie.

Serebrennikov a déclaré qu'il détestait la violence, mais qu'il trouvait problématique de faire pression sur les artistes russes pour qu'ils dénoncent la guerre sous peine d'être exclus des lieux de représentation internationaux.

"C'est vraiment délicat et ce n'est pas vraiment bon quand quelqu'un vous pousse à vous prononcer sur quelque chose, à dire 'je suis pour' ou 'je suis contre'", a-t-il déclaré.

"Cela nous rappelle quelque chose, quelque chose que nous avions déjà", a-t-il ajouté, une référence apparente aux procès spectacles staliniens mettant en scène des confessions publiques.

M. Serebrennikov a déclaré qu'il comprenait les appels des cinéastes ukrainiens à faire interdire les films russes dans les festivals internationaux, mais qu'un "boycott de la culture" n'était pas une solution.

Son film sera en sélection officielle à Cannes en compagnie, entre autres de l'ukrainien Sergei Losnitza pour "The Natural History Of Destruction".

Pour le cinéma, les frontières n'existent heureusement pas.