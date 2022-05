Le gala du Met 2022 rend hommage à l'âge d'or des États-Unis

A la fois événement caritatif, soirée mondaine et défilé de mode, l’édition 2022 du Met Gala s’est tenue ce lundi à New York. Le thème de cette année : Gilded Glamour and White Tie, une référence directe au Gilded Age ou Âge d'or américain. Débutant vers 1865, cette « Belle Époque » de l’histoire des Etats-Unis est marqué par une prospérité économique qui tranche avec la guerre de Sécession venant de prendre fin. C'est aussi une période où les inégalités raciales, sociales et économiques sont les plus marquées.

Les bonnes et bons élèves

L'actrice Sarah Jessica Parker au Met Gala 2022 Evan Agostini/AP

Sarah Jessica Parker connue pour avoir interprété la fashionista Carrie Bradhaw dans la série à succès Sex and the City a rendu hommage au couvre-chef exubérant de l’époque. Celle qui peut passer plusieurs mois à réfléchir à la tenue qu’elle portera a aussi tenu à faire écho aux disparité économiques et sociale de l’époque.

D’après le magazine Vogue, l’ensemble de Sarah Jessica Parker crée par Christopher John Rogers fait référence à une création de Elizabeth Hobbs Keckley.

Première modiste noire à la Maison Blanche, elle a notamment habillée la première dame Mary Todd Lincoln.

La tenue de Blake Lively, co-présidente avec son mari de cette édition, a été saluée à l'unanimité. Dans une robe signée Versace qui s'est transformée au milieu de la montée des marches, l'actrice a rendu hommage à la statue de la liberté.

Avec des coloris cuivrée et vert-de-gris, sa tenue rappelle la couleur originelle de la statue en cuivre lorsqu'elle est offerte par la France aux Etats-Unis en 1886.

Quand au corset brodé, il s'agit d'un subtil rappel de l'emblématique Empire State Building a expliqué l'actrice au média The Cut.

L'actrice Nicola Coughlan au MET gala 2022 Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP

Nicola Coughlan, actrice irlandaise connue notamment pour son rôle dans la série Les chroniques de Bridgerton a fait confiance au créateur britannique Richard Quinn. L’ensemble rose et noire multiplie les clins d’œil à la silhouette de l’époque avec par exemple les manches très bouffantes à la mode dans les années 1890 et un tissu satiné.

L'acteur et rappeur britannique Riz Ahmed au Met gala 2022. Evan Agostini/AP

L’acteur britannique Riz Ahmed a choisi une tenue sobre pour faire passer un message percutant. L’artiste, à la fois acteur et rappeur, s’est tourné vers un ensemble bleu marine accompagné de bottes montantes. Ce design a été pensé comme « une lettre d'amour à ces cols bleus, à ces travailleurs immigrés » a-t-il confié au magazine GQ.

Les ouvriers, notamment issue de l’immigration ont permis le fleurissement économique de la période. La dureté des conditions de travail que ce soit dans les usines ou dans la construction de chemin de fer ont mené à de nombreuses grèves et à une hausse des syndicats pendant cette période.

Twitter s’enflamme

L'événement, sponsorisé par Instagram et concentrant plusieurs centaines de célébrités, a été largement commenté sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter.

C’est avec beaucoup de sel, et parfois un peu de mauvaise foi, que les utilisateurs ont commenté les différents looks des célébrités. Ils attendaient du glamour, des corsets et des kilomètres de froufrous alors ils n’ont pas été tendres envers ceux considérés « pas dans le thème ».

Les utilisateurs francophones n'ont pas hésité à veiller tard dans la nuit, décalage horaire oblige, pour jouer à la fashion police virtuelle. L'utilisatrice au pseudo Api, qui commente les tenues des galas du MET depuis 2016, a distribué les bons et mauvais points.

Les mauvais points ont été plus souvent donnés que les bons et les utilisateurs de Twitter ont réagi par le langage qu'ils manient le mieux : l'humour.

Des francophones parmi les invités

Parmi les invités triés sur le volet, quelques visages français ont été aperçus. L'influenceuse Léna Situations a ainsi foulé les marches dans une robe de la marque new-yorkaise Markarian accessoirisée d'un diadème et de jumelles vintage.

L'actrice Camille Cottin, récemment vue dans le film Stillwater avec Matt Damon était aussi à la prestigieuse soirée.

Enfin le chanteur belge Stromae a foulé les marches du célèbre musée New Yorkais dans un costume de sa marque Mosaert et une broche de diamants signée Cartier datant de 1906.

Une allure de dandy revisité soulignée par les fashionistas.