Les looks les plus impressionants du MET Gala 2023

Cette année encore, les stars n’ont pas lésiné sur les tenues extravagantes. Pour cette édition 2023 du Met Gala, elles étaient censées rendre hommage à la légende de la mode Karl Lagerfeld, décédée en 2019. Le gala ouvre d’ailleurs l’exposition annuelle de mode du Costume Institute, "Karl Lagerfeld : une ligne de beauté", qui célèbre le travail et la vie du créateur allemand.

Les célébrités mondiales du cinéma Penélope Cruz et Nicole Kidman, les chanteuses Rita Ora et Cardi B, le champion du tennis à la retraite Roger Federer, les mannequins Gisele Bündchen et Kate Moss sont aussi parmi les centaines d’invités de l’événement le plus couru et le plus fantasque de l’année à New York.