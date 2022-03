Les imprimeurs et dessinateurs de Lviv résistent par des images patriotiques choc

Lviv, à l'Ouest de l'Ukraine, n'est pas encore touchée par des combats, et le patriotisme et la résistance à l'envahisseur s'organise à travers des l'image et des messages forts.

Volodymyr Kotovitch est un imprimeur sérigraphe qui met ses machines et son savoir-faire au service de son pays en imprimant bannières et autres affiches de propagande patriotique ukrainienne.

"Ce sont des slogans patriotiques qui motivent notre peuple et nos soldats. Nous faisons cela pour le patriotisme, pour un plus grand esprit de combat. Nous faisons cela pour le peuple." Volodymyr Kotovitch responsable de l'imprimerie "Zovnishnya Reklama"

Des slogans et des symboles qui se retrouvent dans les boutiques de la ville, des souvenirs à la fois pour ceux qui ont choisi de partir et qui emporteront un souvenir patriotique, et pour ceux qui restent, comme un symbole de reconnaissance.

Magasin de souvenirs, Lviv AP Photo

"Propagande ou pas, les Russes sont venus sur notre terre et nous devons nous défendre. Ma mère me dit : "Quittons (l'Ukraine). Quand une bombe tombera, nous n'aurons plus de maison". Mais pour aller où ?" Yarmola Mikhaïlina caissière

Dans les rues de Lviv, les bannières officielles fleurissent sur les bâtiment publics et les artistes de rues, graffeurs ou affichistes s'en donnent à coeur joie pour opposer l'art et la création aux bottes et aux armes.