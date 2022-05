"Parlement", la plus européenne des séries télé

L'Europe comme vous ne l'avez jamais vue. La saison 2 de la série "Parlement" est disponible depuis lundi sur la plateforme france.tv slash. Fort son succès avec une première saison sortie en 2020, la série plonge une nouvelle fois le public dans les arcanes de l'Union européenne. À vos marques, prêts, votez.

"La série politiquement (pas) correcte" fait son retour. Les dix épisodes de Parlement ont été diffusés le 9 mai, journée de l'Europe, sur france.tv slash, la plateforme du service public. Après deux ans d'absence, Samy apprenti assistant parlementaire faisait sa rentrée à Strasbourg.

Bande annonce saison 2 de la série Parlement

Euro-pédagogie

Et il en faut pour comprendre les institutions européennes. Dans un quasi huis-clos, le héros tente toujours de décoder le jargon européen. Il travaille cette fois pour l'ambitieuse et exigeante eurodéputée Valentine Cantel, interprétée par Georgia Scalliet, ancienne sociétaire de la Comédie-Française. Le protagoniste a l'acrobatique mission de faire voter le "Blue deal", un ensemble de lois qui visent à protéger les océans.

Noé Debré, le réalisateur et scénariste, lui aussi garde son cap : expliquer l'Europe en étant clair et drôle. Pour cela, il a notamment collaboré avec Maxime Calligaro. Aujourd'hui, auteur et journaliste, l'auteur des "Compromis" a arpenté pendant six ans les couloirs de l'enceinte européenne comme assistant parlementaire.

Résolument européenne, la série est tournée en version originale dans les différentes langues d'origine des personnages.

La surprise du casting

Il est l'invité-surprise de cette saison : le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, fait une brève apparition à l'écran et campe son propre rôle. Noé Debré, créateur de la série, confie au site d'information Toute l'Europe : "On avait un personnage de ministre qui intervenait pour mettre la pression sur l’eurodéputée […]. On lui a proposé, il a accepté et est venu le faire."

Tweet de Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes pour la sortie de la saison 2 de Parlement

Succès inattendu et qui donne à réfléchir

Un budget modeste, un décor peu racoleur et une diffusion exclusivement en ligne, la saison 1 de "Parlement" ne promettait pas un triomphe. Pourtant, elle cumule près de 2,5 millions de vues et réalise le meilleur démarrage série de la plateforme france.tv slash. Elle a même su convaincre les "eurocrates" d'ouvrir les portes du Parlement européen pour tourner la deuxième saison.

Le succès de cette comédie politique interroge sur la complexité et l'opacité des institutions européennes. Elle démontre en tout cas que l'Europe peut intéresser.

Pour les retardataires, France 5 diffuse chaque lundi à 21h, les huit épisodes de la saison 1. Les plus pressés devront eux patienter un moment avant la troisième saison. En cours d'écriture, elle devrait être tournée cet automne.