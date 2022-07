A Esch, au Luxembourg, des lieux culturels alternatifs dans des anciens bâtiments industriels

Riche de son histoire industrielle, Esch-sur-Alzette, au sud du Luxembourg, se réapproprie son patrimoine pour réinventer son avenir.

Serge Ecker est artiste, et résident au Vewa, pour "vestiaire wagonage". Avec d'autres artistes, il a souhaité redonner vie à cet espace, auparavant abandonné : "On vient de la région, et les bâtiments qui sont à l'abandon nous tiennent à cœur".

Près de l'atelier, dans cet espace vert, Thomas Steinmann cultive des blettes, des tomates et du fenouil. Pour que tout le monde participe : "C'est simplement pour créer un lieu convivial et festif, parce que là on a la scène de musique où, en été, on fait des sessions jam, et des activités culinaires".

Résidences d'artistes

Dans cet ancien abattoir municipal, le centre culturel Kulturfabrik programme des concerts, des films, mais aussi des résidences d'artistes. Sacha profite du studio pour composer sa musique, pour son projet "Them Lights" : "c'est un projet de musique électro pop un peu obscure. Un projet en solo".

De la musique, à l'architecture avant-gardiste. Une cabane flottante a été installée, pour inciter les visiteurs à venir découvrir la richesse culturelle de la ville, dont les différents porteurs de projets sont fiers, comme John Rech, directeur du centre culturel Opderschmelz : "Ici, à Dudelange, comme partout ailleurs dans le sud du pays, nous n'avons jamais renié notre passé industriel, d'ailleurs nous en sommes un peu fiers. Nous avons très tôt décidé d'investir dans la culture et donc c'était absolument normal que la case culture s'investisse aussi dans les anciens locaux de la Schmelz, comme nous l'appelons ici".

Esch-sur-Alzette reste capitale européenne de la culture jusqu'à la fin du mois d'août. Au total, 160 projets et 2000 événements ont fait rayonner cette ville du sud du Luxembourg.