Mois du cinéma européen : "Flee" et "L'événement" à l'affiche en Grèce

Jusqu'au 10 décembre, l'Académie européenne du cinéma célèbre le septième art dans 35 pays du continent. En Grèce, c'est la salle du Trianon à Athènes qui accueille le festival. Partout en Europe, l'objectif est de mettre en avant le cinéma européen à travers des projections, des programmes spéciaux, rétrospectives ou encore des rencontres.

_"Nous nous efforçons de promouvoir l'industrie européenne du cinéma, et tous ces événements et propositions visent à atteindre cet objectif. Nous avons organisé des projections avec des séances de questions-réponses avec les réalisateurs invités dans le cadre de ce "Mois du film europée_n", explique Michael Zeis, responsable de la distribution et de la communication du Trianon.

Dans sa programmation, Le Trianon a entre autre mis à l'affiche, le documentaire d'animation, "Flee", nommé trois fois aux Oscars. Salué par la critique, il a remporté le Grand Prix du Festival du film d'animation d'Annecy, référence en la matière.

Tous les films proposés sont sous-titrés dans la langue du pays hôte comme "L'événement" qui retrace le parcours du combattant d'une étudiante qui souhaite avorter en 1963 dans une France qui l'interdit.

Les curieux peuvent aussi découvrir cette programmation à distance grâce à la plateforme mondiale de streaming MUBI qui propose un sélection de films européens.

Le 10 décembre, à Reykjavik en Islande, une cérémonie qui récompensele meilleur du cinéma européen avec notamment le Prix LUX du public.