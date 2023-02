Super Bowl : Rihanna enflamme le show de la mi-temps

Son retour sur scène était très attendu et n'a pas déçu. Ce dimanche 12 février, l'artiste Rihanna a animé le show de la mi-temps du Super Bowl à Glendale en Arizona pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.

Durant 13 minutes, la chanteuse de RnB a interprété ses plus grands tubes dans l'ambiance électrique du State Farm Stadium et ses plus de 70 000 spectateurs. Vêtue d'une tenue rouge flamboyante, Rihanna a profité de ce moment mythique pour montrer son ventre arrondi, annonçant l'arrivée prochaine de son deuxième enfant.

Cela faisait sept ans que l'interprète de "Umbrella" ou "Diamond" ne s'était pas aventurée sur scène. Avec quatorze titres en première place des charts et 54 millions d'albums vendus dans le monde, l'artiste de 34 ans a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Sur le terrain, les Kansas City Chiefs ont remporté le troisième Super Bowl de leur histoire, en battant (38-35) les Eagles de Philadelphie.