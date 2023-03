Oscars : quels sont les pays étrangers les plus récompensés ?

Cette année, quatre films européens (belge, allemand, irlandais et polonais) et un film argentin ont été nominés pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Quels pays ont eu le plus de succès dans l'histoire de la célèbre académie américaine?

L'Oscar du meilleur film étranger, tel qu'il existe aujourd'hui, est décerné depuis 1956, mais à l'origine, en 1947, il s'agissait d'un prix honorifique décerné par le Conseil des gouverneurs de l'Académie, en l'absence d'autres films nominés en compétition.

L'Italie est le pays qui a obtenu le plus de récompenses pour des films étrangers aux Oscars. Bien qu'un seul film italien ait remporté l'Oscar au cours de ce siècle, pendant l'âge d'or du cinéma italien, l'Italie a toujours été la grande favorite. Au total, ce pays du sud de l'Europe a remporté quatorze prix, sur 32 nominations.

Roberto Benigni reçoit l'Oscar du meilleur film étranger pour "La vie est belle" en 1999.

L'exception française

La France talonne l'Italie avec plus de nominations (41) mais n'a été récompensée que douze fois. L'industrie cinématographique française n'a pas connu de nuit de gloire depuis trois décennies, le dernier film récompensé étant Indochine, en 1993, avec Catherine Deneuve.

Le Japon est loin derrière, à la troisième place, avec cinq prix, les deux plus récents ayant été décernés en 2009 et 2022. Les trois premiers ont été décernés dans les premières années de l'histoire des Oscars.

Les films étrangers récompensés aux Oscars

Et l'Oscar est attribué à...

Deux pays européens sont ensuite à l'honneur, avec quatre films récompensés : l'Espagne et le Danemark. Au total, vingt films espagnols ont été nominés, contre quatorze danois.

Bande annonce de Drunk de Thomas Vinterberg, Oscar du meilleur réalisateur en 2021.

La Suède est un cas particulier, car le même réalisateur, Ingmar Bergman, a été récompensé trois fois. Bergman a eu dix films en compétition alors que l'ensemble de l'industrie cinématographique de son pays a reçu seize nominations aux Oscars dans cette catégorie.

Les films russes ont obtenu quatre Oscars pour le meilleur film étranger, dont trois datent de l'époque soviétique.

Les films non anglophones gagnants dans la catégorie du meilleur film

Seuls deux films étrangers non anglophones ont triomphé dans la catégorie du meilleur film, "The Artist", en 2012, un film français essentiellement muet, et le film sud-coréen "Parasite" qui est donc entré dans l'histoire en 2020 en remportant le prix en tant que premier lauréat non anglophone.

Cette année, le film allemand anti-guerre "All quiet on the Western front" pourrait répéter l'histoire, et pas seulement d'un point de vue linguistique : en 1930, le premier film adapté du livre d'Erich Maria Remarque avait déjà reçu l'Oscar du meilleur film.