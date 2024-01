Quels films européens ont été nommés aux Oscars cette année ? Lesquels devriez-vous regarder ? Et où ? Toutes les réponses...

Les nominations aux Oscars ont été annoncées cette semaine, et si elles se sont déroulées en grande partie comme prévu, avec "Oppenheimer" de Christopher Nolan en tête et se positionnant comme le grand favori de la cérémonie de mars, il y a eu quelques surprises en cours de route.

Il y a eu la non sélection très controversée de Greta Gerwig et Margot Robbie pour "Barbie" (ainsi que l'incroyable nomination d'America Ferrera dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle), "Past Lives" et "May December" n'ont pas reçu autant d'amour que nous l'aurions espéré, "Menus-Plaisirs - Les Troisgros" n'a pas été nommé dans la catégorie Meilleur documentaire ; et "Indiana Jones et le cadran du destin" est maintenant un film nommé aux Oscars (dans la catégorie Meilleure musique originale) bien qu'il s'agisse sans doute du plus mauvais épisode de la série.

Nous avons rassemblé tous les films européens qui ont été nommés et avons classé les films les plus talentueux, afin que vous puissiez rattraper (ou anticiper dans certains cas) certains des meilleurs films représentant le continent du côté des États-Unis. Nous avons même ajouté où vous pouvez voir les neuf films européens en lice pour les Oscars cette année.

Le compte à rebours du meilleur film européen nommé cette année commence avec...

9) "Lo Capitano"

Lo Capitano 01 Distribution

Pays : Italie

Nommé pour : Meilleur film international.

De quoi s'agit-il ? Deux adolescents sénégalais, Seydou et Moussa, quittent leur ville natale de Dakar pour rejoindre l'Italie et échapper à la pauvreté. Ils passent par le Mali, le Niger et la Libye, et (sans rien dévoiler) finissent par rencontrer un fixeur, qui organise les traversées en Méditerranée. Ils n'ont pas assez d'argent pour le voyage et Seydou (Seydou Sarr) est confronté à un ultimatum : malgré son manque d'expérience nautique, il devra prendre le rôle de capitaine et diriger un bateau transportant 250 personnes à travers la Méditerranée.

Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? "Lo Capitano" de Matteo Garrone donne un visage à la crise des migrants dans ce drame inspiré de faits réels. Le film s'inspire de l'Odyssée et présente une descente aux enfers qui reflète le sort de tant de personnes qui entreprennent le périlleux voyage vers l'Europe, rêvant d'une vie meilleure. À l'instar du film polonais "Green Border", qui, comme "L_o Capitano"_, a également été présenté à Venise, il s'agit d'un film d'actualité qui, en se concentrant sur les protagonistes centraux, parvient à susciter une forte émotion.

Seydou Sarr est particulièrement bon et a remporté le prix Marcello Mastroianni du meilleur nouveau talent à Venise. Il ajoute également une qualité de fable à cette tragédie qui n'hésite pas à embrasser certains éléments fantastiques qui l'élèvent au-dessus des nombreux récits d'immigration que nous avons vus au fil des ans.

Cependant, face à une concurrence aussi forte cette année, "Lo Capitano" ne semble pas avoir les moyens de remporter le prix du meilleur film international. Il n'en reste pas moins qu'il est recommandé de le regarder.

Où puis-je le voir ? Le film est sorti en Italie en septembre dernier et a été distribué dans les salles européennes en novembre. "Lo Capitano" sort sur les écrans américains le 23 février et sur les écrans britanniques en mars.

8) "La sociedad de la nieve" ("La société de la neige")

La Société de la neige Netflix

Pays : Espagne

Nommé pour : Meilleur film international, Meilleur maquillage et coiffure.

De quoi s'agit-il ? Le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne, qui relie l'Uruguay au Chili, s'écrase dans les Andes. La jeune équipe de rugby qui se trouve à bord est obligée de prendre des mesures extrêmes pour tenter de survivre dans des conditions glaciales.

Quels sont les points forts de ce film ? Le cinquième long métrage de Juan Antonio Bayona recrée la tragédie réelle du vol de l'équipe de rugby de 1972 qui s'est écrasée dans les Andes et les décisions extrêmes que les passagers ont prises pour rester en vie dans l'un des environnements les plus hostiles et les plus inaccessibles.

Vous avez peut-être déjà vu cette histoire dans d'autres films - on pense notamment à "Alive ! "de Frank Marshall en 1993 - mais ce film magistral et captivant montre que les films de survie et Bayona forment une paire parfaite, après son film "The Impossible" en 2012. Il est essentiel que les éléments visuellement impressionnants ne prennent jamais le pas sur l'histoire humaine complexe au cœur du film, et vous vous retrouvez avec un thriller formidable qui rend hommage à une tragédie réelle et parvient à impressionner en termes de spectacle.

Ce n'est pas un mince exploit. Le fait qu'il soit aussi bon et aussi bas dans notre classement devrait vous donner une idée de la qualité de la représentation européenne aux Oscars cette année.

Où puis-je le regarder ? Vous pouvez le regarder en streaming sur Netflix. Et si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran, n'hésitez pas.

7) "Das Lehrerzimmer" ("La salle des profs")

La salle des profs Alamode Film

Pays : Allemagne

Nominé pour : Meilleur film international.

De quoi s'agit-il ? Carla Nowak (Leonie Benesch) est une jeune enseignante dévouée et idéaliste qui occupe son premier poste dans un collège allemand. Sa relation détendue avec ses élèves de septième année est mise à l'épreuve lorsqu'une série de vols se produit à l'école et que l'enquête menée par le personnel conduit à des accusations et à la méfiance des parents, des collègues et des élèves. Prise au milieu de cette dynamique complexe, Carla tente de jouer les médiatrices. Mais plus elle nage, plus elle s'enfonce...

Qu'est-ce qui est si bien ? Il est rare que des drames scolaires parviennent à être aussi tendus et captivants. "Das Lehrerzimmer"d'Ilker Çatak, se présente comme l'anti- "Cercle des poètes disparus" et fait monter le suspense en s'intéressant aux systèmes corrompus et à l'abus de pouvoir.

Avec une performance exceptionnelle de Leonie Benesch, ce film est d'autant plus saisissant que les cadrages serrés et le format d'image reflètent l'environnement étouffant dans lequel Carla se trouve. Ajoutez à cela un scénario acéré qui ose l'ambiguïté morale, et vous obtenez une parabole sociale pleine de suspense que vous n'oublierez pas de sitôt.

Où puis-je le voir ? Le film est sorti dans les cinémas allemands l'année dernière, et après un solide parcours dans les festivals en 2023, il sortira dans la plupart des cinémas européens en février et mars.

6) "20 days at Mariupol"

20 jours à Marioupol AP Photo

Pays : Ukraine

Nommé pour : Meilleur documentaire.

De quoi s'agit-il ? Une équipe de journalistes ukrainiens de l'Associated Press, piégée dans la ville assiégée de Marioupol, s'efforce de poursuivre son travail de documentation sur l'invasion russe. Seuls reporters internationaux à rester dans la ville, ils capturent ce qui deviendra plus tard des images marquantes de la guerre. Le film retrace les vingt jours que Mstyslav Chernov a passés avec ses collègues.

Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film ? Après près d'une décennie passée à couvrir les conflits internationaux pour AP, "20 jours à Marioupol" est le premier long métrage de Mstyslav Chernov. Il s'agit d'un récit vivant, déchirant et vital sur les civils pris dans le siège, ainsi qu'une fenêtre sur ce que c'est que de faire un reportage dans une zone de conflit.

Le film a été salué par la critique et a reçu un prix du public au festival du film de Sundance. C'est un film passionnant mais sombre qui permet de mieux comprendre les enjeux de la guerre en Ukraine.

Où puis-je le regarder ? Achat numérique ou location.

5) "Anatomie d'une chute"

Anatomie d'une chute Le Pacte

Pays : France

Nommé pour : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleure actrice, Meilleur scénario original et Meilleur montage.

De quoi s'agit-il ? Une femme est accusée du meurtre de son mari, retrouvé mort dans la neige devant leur maison. La seule personne qui se trouvait à proximité lorsqu'il a fait une chute mortelle était son fils malvoyant.

Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film ? Le film de Justine Triet, lauréat de la Palme d'or, a connu une série de succès au cours de la saison des prix. Les cinq nominations aux Oscars en font l'une des plus grandes réussites européennes en matière de récompenses mondiales cette année. "Anatomie d'une chute" est un drame qui donne à réfléchir, avec une profondeur émotionnelle appropriée, et il est indéniable qu'il s'agit d'un grand pas en avant pour Justine Triet. Il convient de souligner l'impact des scènes de dispute, parfaitement écrites, et la performance exceptionnelle de Sandra Hüller.

La façon dont le film aborde les problèmes de parentalité, le poids des responsabilités dans les relations et ce à quoi ressemble une "victime idéale" est également impressionnante. Cependant, aussi populaire qu'il ait été, on a le sentiment que les critiques dithyrambiques ont peut-être été un peu trop enthousiastes. Le film surfait faiblit dans ses pièges plus conventionnels du troisième acte, et manque la première place de notre classement.

Lire notre critique complète.

Où puis-je le voir ? Le film est sorti au cinéma début novembre. Vous pouvez le louer ou l'acheter à la demande via Apple TV, Google Play, Neon, Amazon Prime Video. À vous de choisir.

4) "Les Filles d'Olfa" ("Four Daughters")

Les filles d'Olfa Jour2Fête

Pays : Allemagne - Arabie Saoudite - France - Tunisie

Nommé pour : Meilleur documentaire.

De quoi s'agit-il ? "Les filles d'Olfa" traite de la disparition et de la radicalisation de deux jeunes filles tunisiennes, Rahma et Ghofrane, à travers des reconstitutions dramatiques et des entretiens avec les sujets réels. Nous rencontrons leur mère Olfa et leurs deux sœurs cadettes Tayssir et Eya, qui ont toutes été endeuillées par la décision des aînées de quitter la Tunisie pour rejoindre ISIS en Libye.

Les deux filles radicalisées ont été "dévorées par le loup", et nous apprenons l'éducation des filles à travers leur figure matriarcale fascinante et contradictoire, ainsi qu'à travers la décision du réalisateur d'inviter des actrices professionnelles dans la vie de la famille.

Quels sont les points forts de ce film ? L'hybride docu-fiction de Kaouther Ben Hania, émouvant et formellement audacieux, est une histoire incroyablement puissante d'amour maternel noué et de fondamentalisme religieux.

Refusant de traiter les absolus et les représentations clichées, Kaouther Ben Hania permet des représentations stratifiées des conflits générationnels et du transfert des traumatismes, ainsi que de la réalité que l'amour et le ressentiment peuvent s'entremêler dans les environnements familiaux.

Au-delà de ce cadre émotionnel, "Les filles d'Olfa" raconte l'histoire plus large de la Tunisie, comment la révolution de 2011 a affecté d'innombrables vies, et comment le poids des structures patriarcales enracinées reste conçu pour perpétuer l'oppression sociétale des femmes. C'est en utilisant une approche hybride à travers une lentille résolument brechtienne que Kaouther Ben Hania fournit moins un exorcisme du passé qu'une opportunité d'embrasser une exhumation nécessaire de la douleur.

Souvent ludique et inattendu, ce film atteint un certain niveau d'autonomisation sans pour autant renoncer à un sentiment d'optimisme prudent. S'il y a une justice, il remportera l'Oscar du meilleur documentaire.

Lire notre critique complète.

Où puis-je le voir ? Le film est sorti au cinéma et vous pouvez le regarder en streaming sur Prime Video, l'acheter sur diverses plateformes, dont Google Play, ou acheter le DVD auprès de Kino Lorber.

3) "Blancanieves" ("Robot Dreams")

Les rêves d'un robot Wild Bunch

Pays : Espagne - France

Nommé pour : Meilleur film d'animation.

De quoi s'agit-il ? DOG est un chien solitaire qui vit à Manhattan et qui en a assez d'être seul. Un jour, il décide de se construire un robot compagnon. Leur amitié s'épanouit, jusqu'à ce qu'ils deviennent inséparables, au rythme du NYC des années 80.

Un soir d'été, ROBOT tombe en panne d'électricité et DOG est contraint d'abandonner son ami à la plage, faute de pouvoir le ramener chez lui. DOG décide de revenir le lendemain avec le matériel nécessaire pour le réparer. Cependant, la saison des plages est terminée et la plage rouvrira dans un an.

Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? Adapté du roman graphique éponyme de Sara Varon paru en 2007, le réalisateur espagnol de "Blancanieves", Pablo Berger, passe à l'animation avec un récit d'amitié sans dialogue qui est d'une grande profondeur d'âme. Il s'agit d'une histoire faussement simple qui ne présente pas l'intelligence artificielle comme un ennemi, mais plutôt comme une force vitale, faisant écho à des films tels que "Robot et Frank" ou, plus loin dans le temps, "Le Géant de fer".

La façon dont le film montre comment les deux personnages vivent et se débrouillent sans leur inséparable compagnon fait de "Robot Dreams "un triomphe délicieux, fantaisiste et parfois déchirant qui vous fera chaud au cœur à chaque image. Le film a déjà remporté le prix du meilleur film d'animation à Toronto, à Annecy et aux European Film Awards, et avec un peu de chance, il remportera un Oscar en mars.

Malheureusement, il sera probablement devancé par "Le garçon et le héron" ou "Spider-Man : Across The Universe". Croisons tout de même les doigts.

Où puis-je le voir ? Le film est sorti en France et en Espagne en décembre, et sortira progressivement dans les cinémas européens en février et mars. À ne pas manquer.

2) "Poor things" ("Les pauvres choses")

Poor Things Searchlight Pictures

Pays : Irlande - Royaume-Uni - États-Unis

Nommé pour : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleure actrice, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleur scénario adapté, Meilleur maquillage et coiffure, Meilleure musique originale, Meilleure cinématographie, Meilleur montage, Meilleure conception des costumes et Meilleure conception de la production.

De quoi s'agit-il ? Un étudiant en médecine devient l'assistant d'un chirurgien excentrique et grotesquement balafré, qui lui révèle que sa pupille, Bella, s'est suicidée en sautant d'un pont. Il l'a ressuscitée et elle commence à avoir envie d'autonomie... Elle y parvient en s'enfuyant avec un avocat séduisant, et ce qui commence comme une escapade érotique - régulièrement ponctuée de séances de "sauts furieux" - voit Bella prendre progressivement conscience des injustices et de la politique du monde, ainsi que de ce que la société attend de la féminité. Mais si l'on considère que l'autonomie (sexuelle ou autre) est une menace pour le patriarcat, l'aventure hédoniste "pleine de sucre et de violence" pour certains se transforme rapidement en un "casse-tête diabolique" pour d'autres...

Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? Après "The Favourite", le chef de file de la Weird Wave grecque, Yorgos Lanthimos, s'est associé au scénariste Tony McNamara et à Emma Stone pour adapter le roman culte d'Alasdair Gray paru en 1992... Leurs efforts combinés font de "Poor Things" un chef-d'œuvre complet, qui a remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise l'année dernière et qui devrait remporter plusieurs Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Emma Stone.

La satire délirante de Lanthimos se situe à un carrefour où le "Frankenstein" de Mary Shelley coexiste avec Luis Buñuel, Georges Franju ("Les Yeux sans visage"), "Pygmalion" et quelques rappels notables à "Alice au pays des merveilles". Il utilise le langage des conventions gothiques pour parler du rôle des hommes et des femmes dans la société, ainsi que pour répondre à la question suivante : "les gens peuvent-ils être améliorés ?

Avec ses décors inventifs, ses dialogues brillants, ses thèmes lourds et une distribution qui tourne à plein régime, "Poor Things" est une fantaisie steampunk croustillante, stylée, stratifiée et, surtout, hystériquement drôle. En d'autres termes : une putain de fête diabolique à ne pas manquer. Alors que "Barbie" semble être tombé en disgrâce, après que beaucoup aient prédit une course à deux entre "Oppenheimer" et la sensation milliardaire de Greta Gerwig, "Poor Things" est arrivé en deuxième position avec le plus grand nombre de nominations (11 pour "Oppenheimer" et 13 pour Greta Gerwig). Avec un peu de chance, il quittera la cérémonie de mars avec quelques trophées sous le bras.

Lire notre critique complète.

Où puis-je le voir ? Dans les salles de cinéma. Rendez-vous dans les salles obscures !

1) "The Zone of Interest" ("La zone d'intérêt")

The Zone of Interest A24

Pays : Royaume-Uni

Nommé pour : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario adapté, Meilleur film international et Meilleur son.

De quoi s'agit-il ? Un commandant d'Auschwitz et sa femme mènent une vie de famille agréable, ignorant les horreurs qui se déroulent dans le camp de concentration de l'autre côté du mur de leur jardin.

Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? Il n'a peut-être pas remporté la Palme d'or cette année, mais le premier film du réalisateur britannique Jonathan Glazer en dix ans, après "Under The Skin" en 2013, est l'un des films les plus importants que vous aurez l'occasion de voir cette année.

Ce n'est pas le premier film à aborder le sujet de l'Holocauste et de la Solution finale, mais peu d'entre eux ont réussi à faire ce que Jonathan Glazer a fait avec "The Zone of Interest"

En adaptant librement le livre éponyme de Martin Amis, il embrasse ce que Hannah Arendt appelait la "banalité du mal" et le porte à l'écran en explorant l'humanité troublante et identifiable qui se cache derrière la vie de ceux qui ont perpétré les crimes les plus innommables.

Jonathan Glazer ne dépeint pas directement les atrocités du camp de la mort. Il choisit de placer les horreurs à la périphérie pour mieux refléter le détachement et le choix de complicité d'une famille qui installe sa maison à côté des murs d'Auschwitz. D'un point de vue formel, le film est une réussite incroyable, qui brise les attentes conventionnelles lorsqu'il s'agit d'un sujet similaire. Sur le plan thématique, il est lourd de réflexions sur la dissociation et regorge de résonances contemporaines.

En tant qu'expérience cinématographique, c'est un film profondément troublant et audacieux qui vous laissera ébranlé. Parmi ses cinq nominations aux Oscars, il est possible qu'il reparte les mains vides. Ce serait vraiment dommage, car ce filmmérite beaucoup plus. Sa meilleure chance de remporter un Oscar est celle du meilleur film international, mais si cela ne tenait qu'à nous, nous lui attribuerions les cinq catégories.

Lire notre critique complète.

Où puis-je le voir ? Dans les salles de cinéma - il est déjà sorti dans plusieurs pays européens et arrivera dans la plupart des cinémas en février.

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 10 mars au Dolby Theatre à Hollywood, Los Angeles. Restez à l'écoute d'Euronews Culture pour en savoir plus sur les Oscars de cette année.