La poésie à l'honneur ce 21 mars

Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la poésie. Vous n'avez rien envisagé de spécial pour l'occasion ? Heureusement, Euronews Culture a tout prévu !

Chaque année, la Journée mondiale de la poésie est célébrée le 21 mars, dans le but de soutenir la diversité linguistique par l'expression poétique.

La Journée mondiale de la poésie ne se contente pas d'honorer les poètes, elle vise à faire revivre les traditions orales et à promouvoir la lecture, l'écriture et l'enseignement de la poésie. Elle met également en évidence la convergence entre la poésie et d'autres arts tels que le théâtre, la musique et la peinture, et accroît la visibilité de la poésie dans les médias.

Quand la Journée mondiale de la poésie a-t-elle été créée ?

La Journée mondiale de la poésie a été adoptée pour la première fois par l'UNESCO en 1999, lors de sa 30e conférence générale à Paris.

La déclaration originale de l'UNESCO indique que la journée a été créée pour "donner une nouvelle reconnaissance et un nouvel élan aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux".

Quel est le thème de la Journée mondiale de la poésie de cette année ?

Le thème de la Journée mondiale de la poésie 2023 est "Soyez toujours un poète, même en prose".

Ce célèbre vers du poète français Charles Baudelaire souligne l'importance de la créativité et de la beauté dans toutes les formes d'écriture, et pas seulement dans la poésie. C'est un appel à observer et à apprécier le rôle que la poésie peut jouer dans la vie de tous les jours.

Le site web de l'UNESCO met également en lumière le pouvoir de la poésie dans les moments difficiles : "En ces temps d'incertitude et de turbulence, nous avons plus que jamais besoin du pouvoir de la poésie pour rassembler les gens et nourrir la paix dont toutes les sociétés ont besoin aujourd'hui. Améliorons les compétences des élèves en matière de lecture et d'écriture".

Il suggère d'utiliser les hashtags #WorldPoetryDay et #Poetryforlife pour mettre en avant ces thématiques sur les réseaux sociaux.

Que fait-on lors de la Journée mondiale de la poésie ?

Il existe de nombreuses façons de participer, notamment en partageant vos poèmes préférés - les vôtres ou ceux d'autres personnes - ou en assistant à des événements poétiques.

En Allemagne par exemple, à Berlin, cinq poètes d'Inde, de Syrie et de Biélorussie se réunissent pour lire leurs textes à la Kulturbrauerei-Maschinenhaus.

Une autre façon de célébrer cette journée est de soutenir les poètes et les organisations de poésie, en achetant des livres et en faisant des dons à des organisations qui soutiennent la création, comme les magazines littéraires et les centres d'écriture.