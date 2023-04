Art Paris, symbole de l'effervescence retrouvée de la scène artistique française

Pendant des années, le monde de l'art a considéré la capitale française comme l'ombre d'elle-même, un lieu à l'histoire riche mais à l'avenir moins radieux.

Si l'on en croit l'édition 2023 d'Art Paris qui s'est tenue du 30 mars au 2 avril, on peut dire que la ville lumière a réussi à ébranler cette réputation. La foire annuelle d'art moderne et contemporain, qui a longtemps eu du mal à attirer les grandes galeries, a reçu cette année 350 candidatures pour 134 places.

"Nous assistons aujourd'hui à un mouvement historique", a déclaré Guillaume Piens, directeur d'Art Paris, à Euronews Culture. "J'organise des salons d'art depuis 23 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. On voit de prestigieuses galeries étrangères s'installer à Paris, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps".

La nouvelle scène artistique de la ville, née d'un effort concerté entre les artistes français, les galeristes et les fondations privées, selon Guillaume Piens, a redoré le blason de Paris dans le monde de l'art et en a fait une destination de choix pour les marchands d'art et les collectionneurs en Europe.

À l'ombre de la Tour Eiffel, au Grand Palais Éphémère, Art Paris a rassemblé le gratin des galeries françaises, des acteurs majeurs comme Perrotin et Templon et des étoiles montantes comme Anne-Laure Buffard.

Un paysage artistique dynamique

Après 11 ans passés à la galerie d'art contemporain parisienne Nathalie Obadia, Anne-Laure Buffard a décidé de voler de ses propres ailes en 2022.

"J'ai rencontré deux artistes coréens, Park Chae Dalle et Park Chae Biole, dont j'ai exposé les œuvres à Art Paris", explique-t-elle à Euronews Culture. "J'ai été tellement séduite, tellement enthousiasmée par leur travail que j'ai décidé de franchir le pas pour le défendre".

De gauche à droite, les artistes Park Chae Biole, Elie Bouisson et Park Chae Dalle devant le stand d'Anne-Laure Buffard à Art Paris. Anne-Laure Buffard Inc. / © Wonwoo Kim

Les deux sœurs jumelles, nées en 1997, travaillent côte à côte pour produire des œuvres distinctes mais complémentaires - Dalle tricote souvent ses propres toiles tandis que Biole peint sur des stores en bambou. Toutes deux s'intéressent à la manière dont les corps interagissent avec leur art et l'espace qui l'entoure.

Après avoir organisé la première exposition des deux sœurs en 2022, Anne-Laure Buffard a créé sa galerie selon un modèle hybride : elle dispose d'un showroom dans un appartement du centre de Paris, où elle reçoit les visiteurs uniquement sur rendez-vous. Elle organise également des expositions dans des espaces partagés ou des galeries qu'elle loue.

"Cela me donne beaucoup de flexibilité", explique Anne-Laure Buffard. "J'ai toujours de nouvelles œuvres de mes artistes sur les murs (de l'appartement). C'est un lieu intime où il est possible d'échanger avec des artistes, des institutions, des collectionneurs, des journalistes, etc."

Le défi, pour elle, est de rivaliser avec les grandes galeries qui disposent de plus de ressources. Elle s'efforce de se démarquer en réalisant des livrets pour chaque exposition en collaboration avec des critiques et des artistes.

Anne-Laure Buffard est un excellent exemple du type de jeunes galeristes avant-gardistes qui insufflent une nouvelle vie au marché de l'art parisien, en prenant des risques et en proposant quelque chose de différent.

"Il ne faut pas se tirer une balle dans le pied"

La France a vu sa part du marché mondial passer de 3 % à 7 % au cours des 20 dernières années, et elle perçoit aujourd'hui plus de la moitié du produit total des ventes d'art en Europe.

Mais cette année, une nouvelle directive fiscale européenne inquiète de nombreux galeristes français, petits et grands, qui craignent qu'elle n'entrave la trajectoire ascendante de Paris. Cette directive, qui devrait entrer en vigueur en janvier 2025, ferait passer la TVA sur les œuvres d'art vendues en France de 5,5 % à 20 %.

Pour les petites galeries comme celle d'Anne-Laure Buffard, qui mettent en avant des artistes en devenir, cela rendrait la tâche encore plus difficile.

"C'est inquiétant. Les artistes contemporains vivent de la vente de leurs œuvres, et les revenus qu'ils en tirent sont réduits à néant si l'on y ajoute la TVA, explique-t-elle. De plus, ce sont généralement les jeunes galeries qui prennent le plus de risques en soutenant des artistes moins connus, ce qui pourrait menacer la scène artistique française la plus fragile, qui est aussi la plus riche et la plus intéressante."

Un visiteur regarde des œuvres d'art dans l'un des stands de la foire Art Paris. Marc Domage via Art Paris

Mais même les galeries les plus établies s'inquiètent. La Galerie Templon, une galerie d'art contemporain ayant des bureaux à Paris, New York et Bruxelles, a déclaré que la taxe pénaliserait les ventes d'art importé en France et donnerait aux galeries de Suisse ou de Londres un avantage injuste.

"Ce n'est pas parce que le marché de l'art (français) semble prospère que nous devons nous tirer une balle dans le pied", a déclaré Anne-Claudie Coric, directrice exécutive de Templon, à Euronews Culture. Je ne pense pas que nous serions obligés d'aller ailleurs, parce que nous sommes une galerie française, une galerie européenne. Nous n'allons pas changer notre identité pour une question de réglementation. (...) Mais il y aurait moins d'activité (en France)".

Le Comité professionnel des galeries d'art (CPGA) est en pourparlers avec le gouvernement afin de trouver une solution pour protéger le marché de l'art d'un taux d'imposition plus élevé, une décision étant attendue pour l'automne.

"Nous, les galeristes, faisons front commun, a déclaré Yves Zlotowski, directeur de la galerie d'art moderne Zlotowski. Nous avons la chance d'avoir un syndicat très actif qui défend le marché de l'art et la place grandissante de Paris. Nous ne pouvons pas laisser cette montée en puissance être stoppée par une réglementation qui pourrait en freiner drastiquement la croissance".