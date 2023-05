Un abri d'urgence avant-gardiste pour la Biennale de Venise

L'architecte britannique Norman Foster a dévoilé une série de bâtiments à assemblage rapide qui peuvent être construits sur place et résister aux éléments en cas de catastrophe naturelle.

Les inondations dans le nord de l'Italie ont provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes au cours des derniers jours, tandis que les tremblements de terre survenus en Turquie et en Syrie en février ont laissé environ 2,5 millions de personnes sans abri.

Après de telles catastrophes, les victimes se retrouvent à l'abri dans des tentes dressées à la hâte ou dans des rangées de cabanes préfabriquées peu solides.

La fondation Norman Foster a présenté à la Biennale d'architecture de Venise 2023 un nouvel abri d'urgence qui devrait révolutionner l'hébergement après une catastrophe. La fondation, créée par l'architecte, a collaboré avec le groupe cimentier Holcim pour développer le projet de recherche Essential Homes.

Un abri d'urgence révolutionnaire

Le prototype d'une structure d'urgence conçue pour durer jusqu'à 20 ans est exposé à Venise. L'échelle de temps rappelle que la plupart des logements "temporaires" deviennent quasi-permanents à mesure que les communautés déplacées s'adaptent à leur nouvel environnement. Les Nations unies ont constaté que les familles restent en moyenne 17 ans dans les logements d'urgence.

"Les catastrophes entraînent un besoin d'hébergement immédiat et de camps - la plupart du temps des tentes - offrant une faible protection contre les intempéries", a déclaré M. Foster lors d'une interview accordée à Dezeen. "Et s'il existait quelque chose de plus permanent, de plus durable, offrant une plus grande protection contre les éléments, mais qui pourrait être réalisé très rapidement ?"

Une maquette grandeur nature de l'abri d'urgence de Foster est visible dans les jardins de la Marinaressa, à côté des Giardini où se trouvent de nombreux pavillons de la Biennale.

La structure a été conçue comme un bâtiment à assemblage rapide qui peut être construit sur place et qui résiste aux éléments.

Elle se compose d'une structure en forme d'arche sur laquelle est drapée une enveloppe extérieure enroulable, qui rappelle un peu les abris antiatomiques de l'époque de la guerre froide. Fabriquée en béton à faible teneur en carbone, cette toile est aspergée d'eau et devient rigide en 24 heures.

L'intérieur est isolé et la couche extérieure est imperméable. L'abri repose sur une base fabriquée à partir de gravats de construction réutilisés, faciles à trouver après une catastrophe naturelle.

Des logements d'urgence écologiques

Edelio Bermejo, responsable de la recherche et du développement chez Holcim, a également souligné les qualités écologiques de l'abri.

Il utilise 70 % de carbone en moins que les logements traditionnels et peut être démoli et recyclé si nécessaire.

Le logement est également conçu pour être durable, avec une durée de vie d'au moins deux décennies.

Logement d'urgence : impression 3D et construction à plat

Parmi les autres tentatives d'amélioration des logements en cas de catastrophe, citons le Better Shelter de la Fondation Ikea, une structure en kit conçue pour durer jusqu'à trois ans.

Les architectes Shigeru Ban et Yasmeen Lari ont expérimenté diverses solutions pour les abris d'urgence, comme les constructions en terre.

En 2021, l'architecte Mario Cucinella a conçu une maison en terre imprimée en 3D qui peut être construite en 200 heures en utilisant la terre locale. L'ameublement intérieur de base est également généré au fur et à mesure que la structure est imprimée.